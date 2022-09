»Danes je ruska vojska izvedla raketni napad na industrijsko območje jedrske elektrarne Pivdenoukrajinsk,« je na Telegramu zapisal Energoatom in opozoril, da je močna eksplozija odjeknila le 300 metrov od reaktorjev. Eksplozija naj bi poškodovala več kot sto oken na stavbi elektrarne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Energoatom je prav tako objavil fotografije dva metra globokega kraterja, kamor naj bi treščila raketa, in dodal, da v napadu nihče od osebja elektrarne ni bil poškodovan.

Na ruski napad se je že odzval ukrajinski predsednik Zelenski, ki je obsodil napad in ponovil, da Rusija ogroža ves svet in se jo mora ustaviti, preden bo prepozno.

Zelenski je medtem v nedeljo v svojem dnevnem video nagovoru dejal, da nameravajo zaradi uspeha ukrajinske protiofenzive ponovno zavzeti vsa ozemlja v Ukrajini, ki jih je zasedla Rusija. »Morda se komu zdi, da smo po seriji zmag nekoliko utihnili,« je dejal in nadaljeval, da so v resnici v teku priprave na ponovno zavzetje ključnih mest Mariupolj, Melitopolj in Herson.

Kot je še nadaljeval, pa si ukrajinske sile ne bodo prizadevale samo za ponovno osvojitev ozemlja, ki so ga nadzorovale pred začetkom ruske invazije februarja, ampak tudi za ozemlja v Donbasu in na Krimu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kijev je sicer od začetka septembra v okviru protiofenzive ponovno zavzel že več kot 6000 kvadratnih kilometrov ozemlja na jugu in vzhodu Ukrajine. Analiza britanskega obrambnega ministrstva ugotavlja, da je Rusija v zadnjem tednu zato znatno povečala število napadov na civilno infrastrukturo z raketami dolgega dosega.

Glede na neuspehe, s katerimi se Moskva sooča na fronti, ministrstvo opozarja, da bo ruska vojska verjetno nadaljevala s takšnimi napadi, da bi spodkopala javno moralo v Ukrajini.