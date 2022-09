V bližini Westminstrske opatije in Buckinghamske palače se že zbirajo množice, ki si želijo procesijo ogledati v živo. V Hyde parku bo med drugim na štirih zaslonih potekalo javno predvajanje pogreba. Tudi tam se množica počasi zbira. Mnogi prinašajo odeje in hrano. Že pred uradnim začetkom so mnogi na robu solz, a pravijo, da želijo počastiti kraljičino dolgo, polno življenje.

Na ulice Londona in pred vhod v palačo so prebivalci v zadnjem tednu nosili rože in sveče. Jill je kraljičino dolgo vladavino počastila z ročno narejenim medvedom Paddingtonom. Pravi, da je za izdelavo potrebovala tri dni, naredila pa ga zato, ker je pred tremi meseci v čast kraljičinemu jubileju Buckinghamska palača perujskega medveda in pokojno kraljico posnela med popoldanskim čajem.