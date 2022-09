»Vaše veličanstvo. Upala sem, da vas bom nekega dne uspela vsaj za hip videti v živo, a se na žalost to ni zgodilo. Morda se nekoč srečava nekje drugje. Radi smo vas imeli,« piše na enem od sporočil, namenjenih v slovo pokojne britanske kraljice Elizabete II. »Nikoli vas nisem spoznala. Nikoli vam nisem segla v roko. Nisem se zavedala, koliko mi pomenite. Hvaležna sem vam, da ste v moje življenje prinesli barve in svetlobo. Počivajte v miru,« pa ji je sporočila Denise.

Veličastno, nikakor žalostno

Na tisoče zahval, pa tudi (otroških) risb in plakatov so Britanci v času od smrti Elizabete II prejšnji četrtek prinesli v londonske parke. Šopkom so morali na zahtevo prostovoljcev in redarjev odstraniti celofan, da ne bi s tem dodatno škodili okolju, na tla so polagali vence, zastave, na veje privezovali balone. Iz spoštovanja so se ji še zadnjič priklonili, nekateri so od ganjenosti zajokali. Park so preplavili mlajši in starejši, otroci in tisti, ki so si pri hoji že pomagali s palico. Starši so najmlajše trdno držali v rokah, da jih ne bi pogoltnila množica.

»Če ne bi prišla, bi mi bilo žal, odločila pa sem se v zadnjem trenutku. Skočila sem na vlak, zvečer se vračam nazaj domov,« s šopkom v rokah razlaga Sally iz Kenta. »Zelo lepo je tukaj, vsi so tako zelo prijazni. Trenutnih občutij pa sploh ne zmorem in znam opisati,« dodaja. »Koliko mi je kraljica pomenila? Veliko. Je edina, ki sem jo poznala. Tam je bila, odkar pomnim. Zdaj, ko je ni, je res čudno,« še pravi.

Od Elizabete II so se prišle še zadnjič poslovit tudi mala Abby, njena mama Sonya in babica Patricia. »Zahvaliti smo se ji želele za vse, kar je bila in kar nam je dala,« razloži najstarejša med njimi. Tudi same so presenečene nad odzivom ljudi. »Vzdušje je polno čustev, a ni prav nič žalostno, temveč je veličastno,« pa pristavi Sonya.

Sendviči niso za v park

Prve dni po smrti Elizabete II so Britanci v parke polagali tudi medvedke Paddingtone in sendviče z marmelado, ki sta jih imela rada oba z monarhinjo. Podjetje Royal Parks je nekaj dni kasneje ljudi pozvalo, naj tega ne počnejo več, saj negativno vpliva na divje živali v parku. Teh je tam res veliko, vse od ogromnih, svetlo rožnatih pelikanov, rac, gosk, labodov, do simpatičnih veveric, ki se množic prav nič ne bojijo.

Pokojna kraljica in medvedek Paddington, sicer lik iz otroške literature, ki se prvič pojavi v knjigi leta 1958, sta prijatelja postala ob njenem letošnjem platinastem jubileju na prestolu. Takrat so objavili skeč, v katerem v kraljevi palači pijeta čaj. Medvedek ji ponudi sendvič, ki ga potegne izpod klobuka, ona pa ga prijazno zavrne, saj ima v torbici svojega.