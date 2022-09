Ko igrajo nogometaši Olimpije, se stavničarji veselijo, saj se zavedajo, da njihova zmaga zanesljivo prinaša denar. Varovanci Alberta Riere so se tako tudi z zahtevnega gostovanja v Murski Soboti vrnili s tremi točkami in jih imajo na svojem račun izmed 30 mogočih že 27. Prav tako pa so znova dokazali, da lahko že izgubljeno tekmo obrnejo sebi v prid. Potem ko so pred dvema tednoma v Stožicah proti Domžalam izgubljali z 0:2 in nato prišli do velikega preobrata (3:2), so nekaj podobnega ponovili proti Muri, pa čeprav je že v 19. minuti izgledalo, kot da to ne bo njihov dan. Mirlinda Daku je namreč dosegel že peti in šesti gol v sezoni za vodstvo z 2:0. A je bil to račun brez krčmarja. Še več, Ljubljančani so znova pokazali kakovost in psihično stabilnost in so na dobri poti, da naslov prvaka vrnejo v slovensko prestolnico. Pred najbližjim zasledovalcem Celjem imajo namreč kar osem točk prednosti.

Je bila Olimpijina zmaga zaslužena? Trener Damir Čontala je bil prepričan, da so si zaslužili več. »Olimpijo smo čakali na svoji polovici igrišča in izkoriščali prostor, ki se nam je ponujal na drugi strani. Na začetku smo delovali odlično, bili natančni pri izvedbi in dosegli tudi dva gola. Olimpija si v drugem polčasu nekih resnih priložnosti ni ustvarjala. Način, kako smo prejeli gola, pa je nedopusten,« so bile besede prekmurskega stratega, ki se je moral za nameček soočiti tudi z žvižgi s tribun (navijači Black Gringos so sicer praznovali 31. rojstni dan). »Žvižgi niso prijetni, nanje ni nihče imun. Večkrat sem že poudaril, da imajo navijači pravico izraziti svoje mnenje. Seveda z rezultatom ne morejo biti zadovoljni, še posebej ne, ker smo vodili z 2:0.« Čeprav je Mura peta na lestvici, pa je njen zaostanek za Olimpijo že ogromnih 14 točk, ponovitev naslova prvaka izpred dveh sezon pa se zdi misija nemogoče.

Povsem drugačno je razpoloženje v taboru Olimpije. Res je, da odkar zaradi poškodbe dlani ne brani Matevž Vidovšek, dobivajo veliko golov (mladi vratar na sedmih tekmah ni dobil niti enega), a pomembneje je, da zmagujejo in vedno dosežejo vsaj enega več od tekmeca. Tokratna zmaga pa bi bila lahko še bolj prepričljiva, če v sodniškem dodatku Almedin Ziljkić ne bi zapravil strela z bele točke. A zaradi tega zadovoljstvo Alberta Riere ni bilo nič manjše. »Seveda nismo popolni, tudi mi delamo napake, še posebej, ko igramo proti dobremu nasprotniku. Ne odstopamo od svojega načina igre, žogo želimo imeti v svoji posesti, nasprotnika pa pritisniti na njegovo polovico. Takšen nogomet si moji fantje želijo igrati. Pritisk je sedaj na naših nasprotnikih, oni morajo gledati na nas. Še naprej moramo trdo delati. Mentalno je ekipa izjemno močna, ves čas si fantje želijo napredovati, posledica naštetega so tudi takšni rezultati,« je dejal nekdanji španski reprezentant, ki je vesel, da so njegovi nogometaši na igrišču dominantni v večini postavk. Še več, na Instagramu je objavil statistiko včerajšnje tekme in jo pospremil s komentarjem: »V primeru, da je nekdo gledal drugo tekmo kot jaz... Rezultat je le logična posledica dogajanja na igrišču. Čestitke, fantje!« Sedaj sledi prvoligaški premor, tekme 11. kroga pa bodo na sporedu 1. in 2. oktobra. Olimpija bo gostila Tabor iz Sežane, Muro čaka gostovanje v Domžalah.