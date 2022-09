Najdražja obnova stranišča na svetu

Tisti, ki poznate glavno istrsko mesto Pulj, boste verjetno vedeli, kje so Giardini. Gre za predel tik ob starem mestnem obzidju, blizu znamenitega Slavoloka Sergijevcev ob vhodu v stari del mesta. Kakor koli, ugotovili ste, da gre za turistično precej oblegan predel. Seveda bi bilo fino tam imeti tudi javna stranišča. Saj so. V luknji v zidu. A so tako stara (verjetno še iz rimskih časov), da so neuporabna. Mesto Pulj želi zdaj to luknjo v zidu, ki ji rečejo WC, obnoviti. Na tretji (!) javni razpis je prišla samo ena ponudba. In sicer za, pazite zdaj, popolnoma norih 1,2 milijona kun, kar je po naše (in kmalu po njihovo) 160.000 evrov. No, mesto je sicer pripravljeno plačati pol manj (kar je še vedno veliko), zdaj pa ne vedo, kaj bi. Za zdaj se lahko vpišejo v knjigo rekordov v rubriko najdražje gradbene obnove. Mimogrede, obnova bo draga, ker »so dela na kulturno zaščitenem območju zelo zahtevna in na majhnem prostoru (!) ter je treba poleg instalacij urediti tudi zid in strop«. Bežite no.