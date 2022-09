Katerina Siniakova je presenetljiva, a zaslužena zmagovalka teniškega turnirja WTA Zavarovalnica Sava Portorož. Čehinja je v Portorož kot zmagovalka OP ZDA med dvojicami pripotovala zadnja, v soboto pa odigrala celo dva dvoboja, ko je najprej v četrtfinalu v podaljšani igri tretjega niza izločila lansko zmagovalko Jasmine Paolini, v polfinalu pa še Anno Leno Friedsam. Včeraj je po treh urah in šestih minutah atomskega tenisa v finalu s 6:7 (4), 7:6 (5), 6:4 ugnala še wimbledonsko zmagovalko Kazahstanko Jeleno Ribakino ter se veselila velikega uspeha. Katerina Siniakova se očitno v Sloveniji počuti odlično, saj je nazadnje tekmovala pred osmimi leti na turnirju serije futures v Mariboru, kjer je zmagala tako med posameznicami kot skupaj s partnerico Barboro Krejčikovo tudi med dvojicami.

Nekaj minut po tem, ko sta Blaž Kavčič in Aljaž Bedene z zmago končala športno pot ter Sloveniji priborila novo zmago v Davisovem pokalu, je imela le streljaj stran tiskovno konferenco še 41-letna Katarina Srebotnik. Najboljša slovenska igralka v času samostojnosti, ki se je med posameznicami dvakrat prebila med najboljšo svetovno dvajseterico, med dvojicami pa je bila prva igralka sveta, se je za uradno slovo odločala dve leti. Kot je poudarila v čustvenem govoru, si je želela kariero zaključiti aktivno. A ji splet okoliščin tega ni dopuščal, tako da je zadnji uradni dvoboj odigrala 1. oktobra predlani, ko sta z Nemko Anno Leno Friedsam na Rolandu Garrosu izgubili v prvem krogu.

Zmagovalka vseh štirih turnirjev največje četverice (OP Avstralije, Roland Garros in OP ZDA je osvojila med mešanimi dvojicami, Wimbledon pa med dvojicami) je imela ob sebi legendo slovenskega tenisa in ambasadorko letošnjega turnirja na Obali Mimo Jaušovec ter dolgoletno trenerko Srbkinjo Biljano Veselinović, ki sta tudi podoživeli nekaj anekdot. Slednja je dejala, da je bila njena varovanka izjemno dosledna pri opravljanju treningov, da od prve minute sodelovanja ni izpustila niti enega treninga, ki ji ga je napisala. Mima Jaušovec pa je povedala, da je bila vselej ponosna, ko jo je kot kapetanka reprezentance spremljala na dvobojih, saj je praviloma vselej zmagovala. Velenjčanka je dejala, da se je do včerajšnjega dneva posvečala tenisu, od današnjega dneva naprej pa ne ve, kaj bo počela v življenju. Kot je namignila, bi najraje ostala v tenisu.

»Res se lepo sliši, da je Blaž Kavčič ob koncu kariere dosegel asa. Pri meni kaj takšnega ne bi bilo mogoče. Če bi ga dosegla, bi to pomenilo, da sem dvoboj dobila ali osvojila turnir. V takšnem primeru bi še nadaljevala kariero in skušala osvojiti še več,« je svoj bojeviti karakter opisala Slovenka, zmagovalka 39 turnirjev med dvojicami. V prvih letih turnirja WTA v Portorožu je s svojimi uspehi reševala čast slovenskega tenisa, reprezentanco pa z zlato generacijo igralk, kot jih je poimenovala, popeljala tudi v svetovno skupino svetovnega tenisa.