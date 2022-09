»Kristiansand je pokazal, da je kakovostnejši od nas. Vseeno sem zadovoljen, da smo ga vsaj v nekaterih delih tekme uspeli ustaviti in mu konkurirati. Veliko stvari v igri še moramo popraviti in nadgraditi, trenutno pa še nismo na takšni ravni, da bi se lahko enakovredno kosali z evropsko špico,« je po tekmi priznal Krimov trener Dragan Adžić, ki mu je ekipa stanovskega kolega Oleja Gustava Gjekstada pokvarila debi na domači klopi v Stožicah v Evropi in po neuspehu proti CSM Bukarešti v Romuniji (28:30) poskrbela za drugi zaporedni neuspeh tigric. Krimovo upanje, da bi na enajsti medsebojni tekmi po šestih letih in pol spet premagal Kristiansand in skupno dosegel šele drugo zmago, je trajalo le do vodstva s 7:5 v 13. minuti, potem ko je Rusinja Darja Dmitrijeva do takrat že dosegla štiri gole od svojih skupno osmih, s čimer je bila tudi prva strelka gostiteljic in je ponovila svoj strelski izkupiček iz Romunije.

Norvežanke, dvakratne zaporedne klubske prvakinje Evrope, so v neverjetno prazni dvorani (le dobrih 500 gledalcev) v pičlih sedmih minutah naredile delni izid 6:0 za vodstvo z 11:7, po katerem se krimovke niso več pobrale. Za nameček se je lažje poškodovala še kapetanka Barbara Lazović, ki je večji del drugega polčasa preventivno presedela na klopi. Po velikem odmoru so se slovenske prvakinje na začetku drugega dela dvakrat približale le na minus dva (12:14, 13:15), to pa je bilo tudi vse, kar so Adžićeve varovanke prikazale na igrišču. V začetnih trinajstih minutah drugega polčasa so »spacale« skupaj le tri gole in pri prvem zaostanku za rekordnih devet golov (18:27) je bila odločitev o zmagovalcu jasna tudi tudi največjim Krimovim optimistom (utopistom).

Zmagovalke so bile kar 62-odstotno uspešne pri strelih na gol, poraženke le 49-odstotno, Poljakinja Aleksandra Rosiak pa je za Krim dosegla tri gole ob enem zgrešenem strelu. »Igralke smo komaj čakale na prvo letošnjo evropsko tekmo pred domačimi gledalci. Tudi sama sem vesela, srečna in ponosna, da lahko prvič v karieri igram v ligi prvakinj. Po dveh porazih nas čakata trdo delo in trd boj v nadaljevanju evropske sezone,« se zaveda 25-letna poljska reprezentantka in leva zunanja igralka Aleksandra Rosiak, ki je prišla v Ljubljano pred letošnjo sezono iz francoskega Besancona.

Z razpletom tekme v Stožicah, na kateri so Krimove tujke dosegle kar 17 golov od skupno 21 (od domačih igralk je dva gola prispevala Nataša Ljupoja, po enega pa Barbara Lazović in Valentina Klemenčič), seveda ni bila zadovoljna niti nova kapetanka Lazovićeva. »Ligo prvakinj smo začeli proti dvema zelo težkima nasprotnikoma in z dvema porazoma. Proti Kristiansandu je bil naš napad večja težava kot obramba. Prejele smo sicer 27 golov, kar proti prvaku Evrope ni tako strašno, dosegle pa smo jih le 21, kar pomeni, da bi morale biti precej učinkovitejše. Napad je bil preveč statičen in nikakor nismo prihajale do zrelih priložnosti za strele na gol,« je ocenila Barbara Lazović, ki za sobotno gostovanje na Češkem napoveduje: »Cilj je jasen – v poštev ne pride ničesar drugega razen naše zmage.«

Skupina A, 2. krog: Krim Mercator – Kristiansand 21:27 (11:13), Bietigheim – Ferencvaroš 40:20 (18:9), Odense – Banik Most 41:22 (22:11), Brest – CSM Bukarešta 26:33 (13:17), vrstni red: Bietigheim, Kristiansand in CSM Bukarešta po 4, Odense in Ferencvaroš po 2, Krim, Brest in Banik po 0.