Tokratno evropsko prvenstvo v košarki je veljalo za eno najkakovostnejših vseh časov. Drugače tudi ne more biti, saj so na njem nastopili trije od največjih svetovnih zvezdnikov košarke, Luka Dončić, Janis Antetokunmpo in Nikola Jokić, ob njih pa še kopica drugih vrhunskih igralcev. Zdelo se je, da je zlato rezervirano za Slovenijo, Srbijo ali Grčijo, a se je razpletlo drugače. Predvsem poraza Slovenije proti Poljski in Srbije proti Italiji sta bila presenetljiva, če ne celo šokantna. Hkrati pa sta sprožila debate o največjih presenečenjih v moderni dobi evropskih košarkarskih prvenstev. Litovska spletna stran basketnews.com je objavila lestvico, s katero se strinjamo tudi sami.

1. Slovenija – Poljska (2022)

Če je Slovenija leta 2017 spisala eno najlepših zgodb v zgodovini evropskih prvenstev, bo morala to pot poleg silnega razočaranja požreti še dejstvo, da bo njen tokratni poraz v četrtfinalu proti Poljski za vedno označen kot eno največjih oziroma trenutno celo največje presenečenje tekmovanja vseh časov. Luka Dončić, ki velja za enega najboljših košarkarjev na svetu, in soigralci so namreč klonili proti reprezentanci, ki v svojih vrstah nima posameznika iz lige NBA ali evrolige, samo dva igrata v drugokakovostnem evropskem pokalu, Jakub Schenk pa je ob koncu lanske sezone igral celo v tretji francoski ligi. Poljska je v skupinskem delu klonila proti Finski s kar 30 točkami razlike in proti Srbiji s 27, padla pa celo tako nizko, da si mora pot proti evropskemu prvenstvu 2025 utirati prek predkvalifikacij.

2. Litva – Makedonija (2011)

Na domačem evropskem prvenstvu leta 2011, na katerem je prvič sodelovalo 24 reprezentanc, je Litva veljala za enega glavnih favoritov za zlato. Ne samo da je imela odlično moštvo z enajstimi igralci iz evrolige in enim iz lige NBA, za seboj je imela celotno državo, v kateri je košarka nesporno številka ena med športi. Ko je v četrtfinalu naletela na Makedonijo, se je zdel zmagovalec že vnaprej znan. A moštvo trenerja Marina Dokuzovskega, v katerem so na evropskih tekmovanjih igrali le Vlado Ilievski, Bo McCalebb in Todor Gečevski, je utišalo 15.000-glavo množico v dvorani Žalgiris v Kaunasu ter poskrbelo za šok, po katerem si Litva dolgo ni opomogla. Makedonija je tekmovanje, tudi zavoljo izredno kratke rotacije in posledično fizično izmučenih nosilcev, sklenila na četrtem mestu, a v domovini doživela sprejem, enak tistemu slovenske reprezentance leta 2017.

3. Srbija in Črna gora – Francija (2005)

Tudi leta 2005 je bilo vse vnaprej pripravljeno na slavje gostitelja tekmovanja. Srbija in Črna gora je s tem namenom za selektorja postavila Željka Obradovića, prav zaradi njega pa so se v reprezentanco vrnili nekateri izkušeni posamezniki, ki so pred tem že prekrižali izbrano vrsto. V repasažu za četrtfinale je Srbijo in Črno goro čakala Francija, ki se je v izločilne boje prebila skozi šivankino uho, saj je v skupinskem delu klonila proti Sloveniji in Grčiji, proti BiH pa še ob polčasu zaostajala. Gostitelji so v drugi četrtini vodili že za 14, nato pa razpadli. Po izpadu je sledila znamenita novinarska konferenca Željka Obradovića, ki je trajala več kot pol ure, med drugim pa je eden največjih evropskih trenerjev vseh časov dejal, da se igralci med seboj niso mogli videti. »Ni kriva taktika, ampak odnosi med igralci. Zadnja dva meseca sem vsaj po eno uro na dan porabil za pogovore z njimi. Enostavno se sovražijo med seboj.«

4. Litva – Latvija (2001)

Latvija je leta 2001, prvenstvo je bilo v Turčiji, že v skupinskem delu poskrbela za veliko presenečenje, ko je na zadnji tekmi z zmago po podaljšku izločila Slovenijo in se uvrstila v repasaž za četrtfinale. Tam jo je čakala Litva, ki je bila leto pred tem v polfinalu olimpijskih iger le en met oddaljena od tega, da kot prva na tekmovanju pod petimi krogi premaga ZDA, na koncu pa osvojila bron. Na evropsko prvenstvo je tako prišla kot eden glavnih favoritov za zlato, a v repasažu za četrtfinale naletela na znova razpoloženo Latvijo, ki je na krilih 25 točk Ainarsa Bagatskisa prišla do zmage s kar 18 točkami razlike. V četrtfinalu je nato Jugoslavija razbila Latvijo s 114:78.

5. Srbija – Italija (2022)

Na lestvici petih največjih presenečenj v zgodovini evropskih prvenstev je še ena tekma z letošnjega. Srbija se je sprehodila v osmino finala, saj je v skupinskem delu dobila vseh pet tekem, in to s povprečno razliko 21 točk. V moštvu je imel selektor Svetislav Pešić aktualnega najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA Nikolo Jokića in evrolige Vasilija Micića. A Italija se za to ni zmenila in je po izključitvi selektorja Gianmarca Pozzecca zaigrala kot v transu in poslala Srbijo domov. »Šokirali smo svet,« je po tekmi Pozzecco vpil v slačilnici.