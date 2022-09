Že vrsto let pri nas poteka večdnevni dogodek Kulturna ambasada Palestine, s katerim želijo organizatorji širiti razumevanje o dogajanju na Bližnjem vzhodu skozi palestinsko kulturo, kulinariko, glasbo in palestinski glas. Hkrati želijo ozaveščati o sistemu apartheida in okupaciji, ki ju Izrael izvaja na palestinskih ozemljih, ki so jih zasedli, ter iskati učinkovita sredstva, s katerimi bi bilo mogoče pritisniti na izraelsko vlado in izzvati spremembe v njihovi politiki apartheida in vojnih zločinov.

Dogodek je prvič potekal leta 2012 kot odgovor na Kulturno ambasado Izraela, ki je istega leta potekala v Mariboru v okviru evropske prestolnice kulture. V gibanju opozarjajo, da je razumevanje aktualnega in minulega dogajanja v Izraelu ter Palestini podvrženo različnim interesom, razlagam in konfliktom, evropska in slovenska javnost pa sta kljub pogosti medijski prisotnosti Palestine redko seznanjeni z njenim zgodovinskim in družbeno-kulturnim ozadjem.

Palestinska fotografska produkcija

Letošnja Kulturna ambasada Palestine bo potekala pod naslovom Palestinski fotografi in fotografinje ter se bo osredotočila na fotografski poklic v Palestini in vprašanje fotografije kot medija poročanja o družbenopolitičnem in kulturnem dogajanju. Tamkajšnje podobe nas namreč pogosto obkrožajo, a o palestinskih fotografih, ki jih ustvarjajo, vemo zelo malo.

Dogodek bodo odprli danes v Galeriji Janeza Boljke na Gornjem trgu s fotografsko razstavo Podobe Palestine: palestinski fotografi od 1920 do danes kot poklon bogati palestinski fotografski produkciji, ki je redko kdaj prikazana in zato tudi malo poznana. Gost bo večkrat nagrajeni direktor fotografije Ashraf Dowani. Dogodki bodo potekali v Vodnikovi domačiji, Pritličju in Slovenski kinoteki.