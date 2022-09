V Beogradu je v soboto po zelo skrajšani poti glede na prvotno načrtovano, a brez hujših incidentov potekala parada ponosa, ki jo je motil le dež. Ta bi letos morala biti vrhunec prireditve Europride, a to panevropsko srečanje za pravice homoseksualcev in transseksualcev (LGBTI) med 12. in 18. septembrom je konec avgusta zaradi napetosti na Kosovu odpovedal predsednik Aleksandar Vučić. Notranji minister Aleksandar Vulin je v torek zaradi groženj skrajno desnih skupin prepovedal tudi parado ponosa. Vendar jo je v soboto opoldne srbska premierka Ana Brnabić, ki živi v lezbični zvezi, dovolila, pri tem pa zagotovila ustrezno policijsko zaščito za udeležence.

V dneh pred soboto so razveljavitev prepovedi zahtevale nevladne organizacije, tudi Human Rights Watch, v skupni peticiji več kot dvajsetih veleposlaništev v Beogradu, prav tako evropska komisarka za enakost Helene Dali, Maltežanka, ki je prav zato prišla v Beograd. Pripadniki LGBTI so nameravali priti na parado, tudi če bi bila prepovedana. Tovrstna prireditev, ki poteka vsako leto v Beogradu, od leta 2014 zaradi ustrezne policijske zaščite tudi brez hujših incidentov, je za Srbijo toliko pomembnejša, ker istospolne poroke niso dovoljene, zelo pa je razširjena homofobija.

Tisoči policistov skrbeli za varnost

Sprevod okoli 10.000 udeležencev se je v soboto ob 16.30 začel pred ustavnim sodiščem, kjer je zbrane nagovoril tudi poročevalec evropskega parlamenta za Srbijo Vladimir Bilčik, voditelj slovaške sredinske stranke Skupaj. Parado je označil za manifestacijo svobode, različnosti in pravih evropskih vrednot. Sprevoda se je udeležilo še vsaj 15 drugih evropskih poslancev, številni tuji politiki in diplomati, kot je veleposlanik ZDA v Srbiji, ki je dejal, da ta parada potrjuje evropsko prihodnost Srbije. Med udeleženkami je največ pozornosti pritegnila Milica Đurđić, partnerica Brnabićeve.

»Pokazali smo, da smo resna država, ki drži besedo, spoštuje svoje institucije pa tudi pravice svojih državljanov. Vse smo opravili na najboljši možni način,« je dejala premierka, ki se parade ni udeležila. Poudarila je: »Dan je minil brez večjih incidentov in v miru, na to sem ponosna.« Zaradi zaščite 5200 policistov in 3000 dodatnih varnostnikov maloštevilne skrajno desne skupine, ki so nosile križe in druge verske simbole, niso bistveno motile sprevoda. Tudi ne cerkveni zvonovi. Prišlo pa je do spopadov med policijo in dvema skupinama skrajnežev, ki so na policiste metali steklenice. Ranjenih je bilo 13 policistov, aretiranih pa 64 skrajnežev.

Notranji minister Vulin ni hotel priznati, da je prepoved parade razveljavljena. Izjavil je, da je policija osebe v sprevodu »pospremila do koncerta«, ki je potem res potekal do dveh zjutraj na stadionu Tašmajdan.