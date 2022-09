Po britansko še zadnjič v vrstah

Na nekakšni generalki pred današnjim pogrebom stoletja so Britanci kot na romanju v kolonah, ki jim ni bilo videti konca, hodili po Londonu in na zanje pomembnih točkah puščali šopke, balone, zahvale in igrače v spomin ljubljeni Elizabeti II. Hvaležni so ji za vseživljenjsko služenje njenemu narodu.