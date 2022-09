Bizarni zločin ni bil zahrbten

Aljaž Verhovnik, ki je 16. januarja v Poljčanah stregel po življenju nekdanjemu partnerju svoje žene, je dejanje brez omahovanja priznal in bil obsojen na sedem let zapora. Njegov odvetnik se ni strinjal niti z višino kazni niti s tem, da je sodišče njegovo stranko spoznalo za krivo poskusa umora. Zoper sodbo se je pritožil in višje sodišče mu je uspelo prepričati, da iz opisa v obtožnici ne izhaja, da bi Verhovnik izpolnil zakonske znake kaznivega dejanja poskusa umora na zahrbten način.