Na Reki se je začelo sojenje 37-letnemu Zagrebčanu Romanu Brnadi zaradi uboja, ki je februarja šokiral hrvaško javnost. Sploh ker so grozljivi posnetki krvavega napada, ki so jih zabeležile nadzorne kamere, prišli v javnost. Ko so mu prebrali obtožnico, je Brnada dejal, da je zgrožen nad tem, kar sliši, in da je to storil v neprištevnem stanju. »Rad bi bil tiho, če je mogoče,« je razložil, da bi se zagovarjal z molkom.

Brnado so na Reki in v nekaterih drugih mestih poznali kot ne najboljšega uličnega pevca, v glavnem se je preživljal s petjem cerkvenih pesmi. Širše pa je postal znan, ko je nastopil v nekem televizijskem šovu in se sprl z žirantko. Brutalno nasilje nad 68-letno Darinko Krivec se je zgodilo sredi belega dne v kavarni v središču Reke. Brnada in Krivčeva sta mirno pila čaj in se pogovarjala, nič ni kazalo, da bi bilo kaj narobe. Potem pa je, kot je razvidno s posnetkov kamer, žensko iznenada zgrabil za glavo, jo porinil na tla in začel z vso silo skakati po njeni glavi. Ona je mrtva obležala na tleh, on pa pobegnil. Gol je hodil po reških ulicah, nazadnje pa tak, v adamovem kostumu, odšel na policijo. Ko so ga dva dni kasneje privedli pred preiskovalnega sodnika, je poskrbel za še en incident. Izza vrat dvorane se je slišalo glasno kričanje in udarjanje, so pisali mediji. Poskušal naj bi pobegniti skozi okno in obvladali so ga šele štirje policisti. Isto popoldne so ga še enkrat pripeljali na zaslišanje: med prevozom z marico je moral ležati na tleh, obkrožali pa so ga policijski specialci.

Pristal na psihiatriji

Natakar v lokalu je na sodišču potrdil, da se je Brnadovo razpoloženje v trenutku spremenilo, ko je bilo treba poravnati račun. S Krivčevo sta začela iskati denar, ki ga v denarnici očitno ni bilo. Takrat je skočil s stola in upokojenko zgrabil za glavo. Natakar in njegov prijatelj sta ga nekako zvlekla stran in takrat je šel natakar ven, da bi poklical policijo. Medtem je Brnada žensko zbil na tla in nadaljeval brutalno pretepanje. »Zameglilo se mi je, tresel sem se. Vsi smo bili v šoku, ampak nisem nor, da bi se mu spet približal, ker sem se bal za lastno življenje,« je pričal. S prijateljem sta zaprla vrata, da morilec ne bi pobegnil, a mu je vseeno uspelo uiti.

Iz obtožnice, ki jo je prebrala sodnica Ika Šarić, je razvidno, da naj bi bil v kritičnih trenutkih neprišteven, piše Jutarnji list. Je pa je sposoben sodelovanja na obravnavi in razume, česa ga obtožujejo. Brnada se je pred ubojem že večkrat zdravil v psihiatričnih ustanovah. Po pisanju Večernjega lista sta izvedenki ocenili, da v času kaznivega dejanja ni imel v oblasti svojega ravnanja in da je nujno zdravljenje v psihiatrični bolnišnici. Na forenzični oddelek psihiatrične bolnišnice so ga zaradi slabega stanja odpeljali že kmalu po aretaciji. Sodnici je povedal, da mu terapija zelo pomaga. V času umora se ni zdravil.