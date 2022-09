Minuli konec tedna je Alex Rogers, ustanovitelj in direktor International Cannabis Business Conference (ICBC), pozval na neformalno druženje, da bi predstavil svoja prizadevanja za uveljavitev smernic in uresničevanje učinkovitega programa za uporabo konoplje za odrasle. Ta ustvarja močno večplastno industrijo, ki prinaša nova delovna mesta.

Pomen industrijske konoplje

Legalizirana industrija konoplje naj bi po izkušnjah govorca postala pomemben segment slovenskega gospodarstva, obenem pa bo sprožila številne multiplikativne učinke in sinergije zlasti na področju proizvodnje hrane, medicinskih in farmacevtskih izdelkov ter opreme in izdelkov, potrebnih za siceršnji proizvodni proces. »Slovenska podjetja imajo izjemno priložnost postati tehnološki velikani in v dobršni meri zaznamovati razvoj industrijske programske opreme. Svoje znanje lahko izkoristijo v proizvodnji strojev in tehničnih naprav, prav tako pa je lahko priložnost področje raziskav, razvoja in patentov,« je med drugim povedal Rogers, ki je v zgodnjih devetdesetih letih aktivistična načela, držo in poglede ostril pod mentorstvom legendarnega Jacka Hererja. V tem času je dobil širši vpogled v industrijo konoplje, predvsem pa je pobliže spoznal panogo, povezano s kanabisom, ter postal zaslužen za njen vzpon. Prav tako je imel ključno vlogo pri profesionalizaciji, umeščanju in poudarjanju pomena industrije konoplje, pri čemer je zgradil eno najbolj priljubljenih klinik za medicinsko konopljo v Združenih državah Amerike ter prvo, ki je oglaševala medicinsko konopljo na ameriški televiziji.

Morda prav zato Američan, ki si je v Sloveniji tudi ustvaril družino, ni mogel mimo izpostavljanja resnice o naši deželi, ki se je morda kdaj premalo zavedamo. Navdušen nad neokrnjeno naravo in možnostmi aktivnega preživljanja časa, je zelo visoko umestil gostoljubje, kulinariko in vino, pridelavo butičnih delikatesnih izdelkov ter navdušenje, ki slehernika prevzame, ko stopi z njimi v stik. Med tovrstnimi presežki in konopljo je potegnil vzporednico ter zaključil, da bi bila lahko Slovenija prav tako posebna, unikatna in odlična tudi na področju izdelkov iz konoplje, kar bi posledično povečalo izvoz in turistično zanimanje za našo deželo.

Nemčija v smer legalizacije konoplje

Rogers je v pogovoru posebno pozornost namenil tujim in domačim kapitalskim naložbam ter predstavil mednarodno konferenco v Berlinu, največji poslovni dogodek na področju konoplje v Evropi – ICBC. »Investicije v hitrorastoči industriji kanabisa so vsaj primerljive, če ne po pravilu višje, kot jih opažamo v svetu zagonskih podjetij, investitorji pa pogosto pot do podjetij najdejo prav na omenjenem dogodku, ki pa ni le poslovno srečanje in sejem, temveč tudi priložnost za srečanje odločevalcev in ustvarjalcev politik z zainteresirano javnostjo,« je povedal Rogers, težo in pomen dogodka pa ponazoril z naštevanjem govorcev, med katerimi je zagotovo najpomembnejši Burkhard Blienert, prvi mož nemške zvezne vlade za področje drog in zasvojenosti. »Govorec ni bil izbran naključno oziroma zaradi mesta dogodka (Berlin), ampak predvsem zato, ker Nemčija svojo zakonodajo spreminja v smer legalizacije in proste uporabe med polnoletnimi uporabniki, čemur bi lahko sledila tudi Slovenija.«

Naslednji ICBC bo v Rovinju, 22. in 23. septembra, kar bo sploh prvi tovrstni poslovni dogodek o konoplji v balkanski regiji, med aprilom in novembrom prihodnje leto pa bo podoben dogodek gostila tudi Ljubljana.