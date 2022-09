Podoba kraljice Elizabete II. je po mnenju strokovnjakov, ki so svoje delo posvetili spremljanju kraljeve družine, utrjena v naših možganih. »Svoje kostime in obleke je nosila, da jih je bilo zlahka videti in prepoznati. Vse je bilo premišljeno namenjeno ustvarjanju osebne blagovne znamke. In ona je blagovna znamka – znamka Queen,« je dejala modna strokovnjakinja ​ Miranda Holden in dodala, da je imela kraljica v 70-letni vladavini dovolj časa, da je zgradila podobo, ki bo za vedno ostala na fotografijah in v podzavesti naroda.

Kraljičina moda skozi stoletja

V očeh javnosti je kraljica že kot princeska nosila običajno skromno klasično obleko, značilno za kraljeve otroke. Verjetno je bil njen prvi veliki modni trenutek leta 1947, ko se je poročila v obleki, ki jo je oblikoval Norman Hartnell. Ta je domnevno želel, da je to »najlepša obleka, kar jih je kdaj naredil«. V tistem času, dve leti po koncu druge svetovne vojne, je bila huda recesija tudi s tekstilom in mlada princesa je varčevala svoje kupone za obroke, da bi kupila blago. Po glasovanju v parlamentu jih je na koncu dobila še dodatnih dvesto.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je kraljici, čeprav ni mogla v celoti sprejeti spolne in modne revolucije tistega časa, uspelo nekoliko skrajšati robove kril. Toda šele v sedemdesetih letih 20. stoletja in s širjenjem barvne fotografije v tisku je zares naredila svoj prvi večji korak naprej. Kraljica je svojo diplomacijo skozi modo ponesla na vse celine. Z možem princem Filipom sta se odpravila na rigorozna potovanja po Commonwealthu, kjer je lahko navdušila narode z nošenjem barv in emblemov njihovih zastav, cel broško iz javorovega lista v Kanadi. Osemdeseta leta prejšnjega stoletja so predstavljala zatišje in obdobje, ko so jo pogosto neupravičeno primerjali z glamurozno princeso Diano. Vendar pa je nova stilistka Andrea Kelly prenovila kraljičin videz in prinesla slog, ki ga danes pozna ves svet. »Svojo vlogo je videla v tem, da kraljičini podobi doda nekoliko prenovljen, bolj moderen, elegantnejši, bolj mladosten in bolj živahen videz,« je med drugim povedala Holdnova in pohvalila mojstrsko izvedeno stilsko preobrazbo.

Bližnji vzhod nori za njenimi torbicami

Kraljičin videz je bil skrbno oblikovan. Še danes je na Bližnjem vzhodu velik apetit po torbicah znamke Launer. Kdo ve, koliko jaken znamke Barbour je kraljica nehote prodala. V svojem življenju je na nepričakovane načine vplivala na modno industrijo, saj so oblikovalci od Alexandra McQueena do Vivienne Westwood vključili njeno ikonografijo v svoje kolekcije. Dokaz trajnega vpliva, ki ga je imel kraljičin slog, prihaja tudi v podobi mladega britanskega oblikovalca Richarda Quinna. Leta 2018 je Quinn prejel nagrado kraljice Elizabete II. za britanski dizajn na londonskem tednu mode. Nagrado mu je podelila kraljica osebno. Quinn je po modni brvi poslal presežek cvetličnih potiskov s svojimi značilnimi maskiranimi modeli, okrašenimi s svilenimi naglavnimi rutami. Kraljica je modno revijo v prvi vrsti spremljala v družbi Anne Wintour.

Stalnica britanskega življenja

Vsa leta je kraljičina moda ostala stalnica britanskega javnega življenja. Njena uporaba modne diplomacije je trajala ves čas njene vladavine – nosila je svetlo zeleno obleko kot prva monarhinja, ki je obiskala Irsko po njeni neodvisnosti, in celo, tako se je špekuliralo, klobuk, ki je spominjal na zastavo EU po brexitu. Ker tudi moda govori svoj jezik, je bila po mnenju mnogih med monarhi prav kraljica prva, ki je to sprejela in razumela.

Čeprav kraljeva družina nikoli ne more biti preveč v trendu, da bi se izognila videzu zastarelega na fotografijah (zato so otroci princa Williama in Kate vedno oblečeni v kratke hlače iz tartana), je kraljici uspelo ustvariti videz, ki je prestal preizkus časa. Njeni klobuki, torbice in barvna usklajenost pa so zdržali vse težke čase njene vladavine.