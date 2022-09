Ljubljanski mestni svetniki bodo na seji 26. septembra potrjevali predlog, da bi bilo na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa vožnjo mogoče plačati tudi s kreditno ali bančno kartico. Trenutno je omogočeno le plačevanje s kratico urbana, spletno aplikacijo in mobilno pametno denarnico valu moneta. V prihodnosti bi ob vstopu na avtobus lahko potniki vožnjo plačali s prislonitvijo brezstične kreditne ali bančne kartice, ki deluje s tehnologijo RFID (radiofrekvenčna identifikacija).

Toda tudi če bodo svetniki predlog podprli, je še vedno nejasno, kdaj bi prvi potniki lahko vožnjo poravnali s kreditno ali bančno kartico. V Javnem holdingu Ljubljana, pod okrilje katerega sodi javno podjetje Ljubljanski potniški promet, so namreč pojasnili, da je trenutna tehnološka oprema za plačilo voznine stara trinajst let in da jo je najprej treba nadgraditi oziroma zamenjati opremo. V holdingu so priznali, da plačevanje s karticami na avtobusih ne bo omogočeno že nemudoma po zamenjavi terminalske opreme. To pomeni, da odlok, ki določa načine plačevanja voznine v mestnih avtobusih, zgolj spreminjajo na zalogo.

»V primeru, da se bomo za to možnost odločili, bo uporabniška izkušnja primerljiva z uporabo kartice urbana,« so zagotovili v holdingu. Dodatno so pojasnili, da se bo ob uvedbi možnosti plačila z bančno ali kreditno kartico enako kot pri uporabi urbane ali valu monete generirala enoznačna identifikacijska številka transakcije, na podlagi katere bo mogoče preveriti plačilo voznine.