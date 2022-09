Pevec skupine A-ha je dosegel svoje

Zgodba o začetkih elektromobilnosti na Norveškem sega v osemdeseta leta, ko se je nekaj okoljevarstvenikov, med katerimi je bil tudi pevec slovite glasbene skupina A-ha, s predelano Fiatovo pando vozilo po cestah v okolici Osla in so bili prepričani, da bi morali biti lastniki električnih vozil oproščeni plačila cestnine, in je namenoma niso plačevali. Zato so jim avto zasegli in ga dali na dražbo, a tega doma predelanega avta z električnim dosegom 45 kilometrov nihče ni želel kupiti. Za vsega 200 kron so ga odkupili nazaj. Toda to dejanje civilne iniciative je bilo odmevno, zato so aktivisti začeli pritiskati na vlado, naj začne spodbujati električno vožnjo. Kampanja je trajala devet let.