Poslovalnic za najem avtomobilov je ogromno, pogojev najema pa je malo: obvezni so zgolj veljavno vozniško dovoljenje, osebni dokument in pa kreditna kartica s primernim kritjem. Ko te tri pogoje posameznik izpolni, pa se začne del, na katerega mora biti še posebej pozoren. Ključno je dobro prebrati splošne pogoje, drobni tisk, se maksimalno seznaniti s tem, kaj vse cena najema zajema, avto pa je potrebno tudi pregledati, saj so zaradi voznikov, ki se ves čas menjajo in je avto ogromno na cesti, mogoče tudi manjše poškodbe. Če namreč poškodbo spregledamo, se smatra, kot da smo jo naredili sami. Ko stranka avto odpelje, pa od tistega trenutka dalje prevzame vso odgovornost za škodo.

Konkurenca med ponudniki na tem področju je huda, strokovnjaki zato potencialne stranke opozarjajo, da je včasih bolje vozilo najeti pri večjih podjetjih, ki so specializirana za to dejavnost. Cena namreč ne odtehta vedno vsega, saj je pri teh podjetjih vozni park ustrezno vzdrževan, delovati morajo po vnaprej določenih standardih, izbor vozil je širok, najpomembneje pa je, da so strankam res na voljo. Kupci so pri večjih rent a car hišah dobro zavarovani, njihovi zaposleni jim še pred prevzemom svetujejo glede mogočih dodatnih storitev, ponujajo jim tudi 24-urno pomoč, da je stranka vedno na nekakšni varni strani. Ker pa je najemnik odgovoren za vozilo od prevzema do vrnitve, ne čudi, da se večinoma odloči za kakšno storitev več, ki izboljša spanec v primeru, če gre kaj narobe in pride do poškodbe.

Večina najemov vozil se dandanes opravlja po spletu, cene pa se neverjetno razlikujejo. Sam se še dobro spomnim obiska Lizbone pred leti, ko sem za dnevni najem z zavarovanjem in neomejenimi kilometri plačal vsega devet evrov, kar pa se danes sliši in tudi dejansko je misija nemogoče. Podražitve, ki so zadnje mesece postale stalnica, so se dotaknile tudi tovrstnega posla. Naj vas to od morebitnega najema ne odvrne. Raziskovanje lepot neke destinacije z lastnim prevoznim sredstvom je neprecenljivo. In ne pozabite, živimo samo enkrat!