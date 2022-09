Dejstvo je, da se v zadnjih dveh, treh letih soočamo z dvema velikima dogodkoma, ki ju je bilo praktično nemogoče napovedati. Najprej je bil to izbruh covidne krize. Nekaj podobnega smo nazadnje zabeležili pred stotimi leti. Druga stvar je bila ruska vojaška agresija v Ukrajini. Torej napad ene velesile na manjšo državo na evropskih tleh. To se prav tako ni zgodilo že več kot 70 let. Ko govorimo o tem, kaj so slabosti naših ekonomij in skupne evropske ekonomije, je dejstvo, da je situacija precej drugačna, kot je bila ob prejšnji gospodarski krizi. Takrat je kriza nastala zaradi neravnovesij znotraj ekonomije, zaradi strukturnih problemov, ki so se nakopičili v naših gospodarstvih. V tem trenutku pa je največji dejavnik tveganja prav to, kako se bo razpletla vojna v Ukrajini.

To ostaja prvo in daleč največje tveganje. Kljub tem enkratnim dogodkom, ki smo jih beležili v zadnjem času, smo kot prebivalci in kot naša gospodarstva, podjetja pokazali veliko mero odpornosti. Celoten potek gospodarske rasti v zadnjih četrtletjih je bil relativno ugoden in boljši od tega, kar je večina pričakovala, najprej ob izbruhu in razpletu covidne krize in nato tudi ob ruski agresiji.