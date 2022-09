Zadnjih trideset in več let je Vrhnika kazala s prstom na Ljubljano, češ da gredo vse najdbe z našega konca v Ljubljano in da bi morale biti te neprecenljive najdbe razstavljene na Vrhniki. Ljubljana je ponudila roko, znanje in izkušnje, Vrhnika pa je zagotovila prostor. Že projekt, ki je bil zasnovan na papirju, je prepričal strokovno komisijo za podeljevanje sredstev finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora - EGP, ki je temu projektu namenila večino potrebnih sredstev. Nastala je razstava, za katero se je slišalo daleč izven meja naše države. Odzval se je tudi Unesco. Projektu »Ljubljanica« je podelil znak najboljših praks za podvodno arheologijo v svetovnem merilu.

Kaj bi si želeli še več? Bolje se je vprašati, kakšne so naše želje, potrebe, še višji cilj?

Da bi bila reka Ljubljanica uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine, piše v pravkar sprejeti strategiji trajnostnega razvoja občine Vrhnika do leta 2030, ki jo je soglasno sprejel občinski svet. Za uresničitev omenjenega cilja je zadolžena občinska oblast. In prav ta oblast je ignorantsko dopustila, da je nagrajena razstava morala zapreti svoja vrata!?

Dejanje je sramotno za Vrhniko in tudi širše. Pomeni izgubo zaupanja domače in svetovne strokovne javnosti vsem nadaljnjim prizadevanjem in projektom na področju ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine na Vrhniki, ki bi se jih lotila lokalna skupnost v bodoče. Cilj iz strategije, da bi bila reka Ljubljanica razglašena za Unescovo dediščino, se s takim ravnanjem zelo odmika oziroma nima nikakršnih možnosti, da bi bil dosežen.

Janko Skodlar, vodja projekta Moja Ljubljanica