Poimenovanje Golobove stranke kot Gibanje Svoboda predstavlja geslo, ki izraža zavračanje vseh oblik avtokratizma. Zadnji dve leti smo doživljali pravi cunami avtokratizma. Janša je ob sodelovanju celotne hibridne koalicije vztrajno vzpostavljal avtokratski sistem upravljanja države. Odpravljanje teh avtokratskih usedlin v državi in uporaba orodij neposredne demokracije, kjerkoli je to mogoče, je definicija stranke Gibanje Svoboda. Stranka Gibanje Svoboda nima nobene povezave s ptički, pešci ter kolesarji na pločnikih, kot slikovito opisuje g. Drašček. Nasprotovanje uporabi orodij avtokratskega upravljanja države tudi ni v ničemer povezano s svobodnjaštvom niti s svobodnjakarstvom, kot si razlaga pisec.

Ne uganem, s kakšnimi prigodami se je pred štirimi desetletji soočil g. Drašček, da danes v svetu priznano in v 50 tujih jezikov prevedeno študijo Edvarda Kardelja »Smeri razvoja socialističnega samoupravljanja« kritično opisuje kot dokument, ki ga je moral znati na pamet. Če se mu je to res pripetilo, potem ve oziroma bi vsaj moral vedeti, da ta Kardeljeva študija predstavlja predvsem neprizanesljivo kritiko takratnega enopartijskega sistema. Pa ne samo to: Kardelj je podal tudi izčrpno kritiko večstrankarskega sistema parlamentarne demokracije. Podrobno je opisal protislovja, s katerimi se danes soočajo razvite države, tudi Slovenija, pri uporabi orodij predstavniškega sistema.

Politične elite, ki posedujejo oblast, niso motivirane za korenito spreminjanje predstavniškega sistema upravljanja države. To se je potrdilo tudi po naši osamosvojitvi, ko je dr. France Bučar neprizanesljivo kritiziral monopol političnih strank. Ni sicer dočakal vzpostavljanja Janševega avtokratskega načina upravljanja države, vendar je pravilno napovedal, kakšne bodo posledice Janševe avtoritarne države v demokratični preobleki.

Stranko Gibanje Svoboda smo volivci množično podprli, ker prinaša upanje, da se bomo prebili iz začaranega kroga uničujoče strankokracije. Ne opažamo nobenih omembe vrednih znakov odstopanj od obljube Goloba, da bomo odstranili uničevalni avtokratski način upravljanja države. Ali gre kljub vsemu vendarle za zastoj v gibanju? Nestrpnost zaradi aktivnega janšizma, čeprav ni več na oblasti, je razumljiva, vendar spremembe niso hipno uresničljive kot obračanje vrtiljaka. Še vedno smo ujeti v isti sistem, ki je legaliziral tudi Janševo avtokratsko oblast. Na razpolago imamo ista orodja kot prejšnja oblast, ki jih legalno zlorablja za obrambo svojih avtokratskih pozicij v državi. Res je skrajni čas za spremembe v političnem sistemu upravljanja države, ki bodo odpravile možnost legalizacije avtokratičnega vodenja države. Bomo dočakali takšne spremembe? Če se bomo zgledovali po Bruslju, se bojim, da nam ne kaže dobro.

Janez Krnc, Litija