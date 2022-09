Tudi zadnja izredna seja programskega sveta »o pritiskih vodstva na novinarje«, ki so jo zahtevali zastopniki zaposlenih, je razgalila vso bedo in pokazala, kako težko si je priboriti nazaj, kar novinarjem samoumevno pripada, novinarsko avtonomijo. Še zlasti, ker se držijo svojega kodeksa ter spoštujejo in delujejo po programskih in profesionalnih standardih. Vodilni prizadetih novinarjev – niti njihovega sindikata in novinarske organizacije – ne upoštevajo, se jih izogibajo, namesto da bi se z njimi pogovarjali in dogovarjali. Svoje početje zrcalijo vanje, »železničarjev klan« s predsednikom programskega sveta pa vodstvo ves čas v vsem podpira. Lahko smo videli, kako je predsednik Gregorčič hotel že na začetku – z »nenavadnimi pravniškimi akrobacijami« – razpravo onemogočiti (naj protikorupcijska komisija najprej poda mnenje o navzkrižju interesov zastopnikov zaposlenih), potem pa z avtoritativnim vodenjem jemal razpravljavcem besedo, predstavnico sindikata Heleno Milinković pa kot običajno blokiral – izklopil mikrofon (onemogočil ji je sodelovanje na daljavo). Razprava se bo nadaljevala, ko boste vi povedali svoje stališče.

Se vam ne zdi, da se tako problemi poglabljajo in ne rešujejo? Da v ozadju ne gre za borbo za moč med levimi in desnimi, ampak za prizadevanje novinarjev za profesionalno delo, za dogovorjena pravila na eni strani in za moč z vsemi sredstvi – z grožnjami, šikaniranjem, projekcijo – na drugi strani? Tako naš zavod počasi umira skupaj s tistimi, ki jim je mar zanj.

Predvidevam, da vseeno dobivate več pisem podpore sedanjemu vodstvu, njihovim novinarjem in oddajam, saj so »Janševi vojščaki« dobro organizirani in vodeni – pomislite, isti hvalijo in branijo tudi Novo 24TV – ne vem pa, ali je za vas količina odločujoče merilo. Naj spomnim na vaše besede. Izpostavili ste, da so za delovanje varuha in merilo za presojo pritožb pomembni: novinarska in uredniška profesionalnost, novinarska in širša medijska etika ter vloga in odgovornost medijev do gledalcev in poslušalcev. In kakšno je po vašem mnenju stanje glede tega na RTV Slovenija? V bistvu bi morali samo na to, sebi in nam, odgovoriti.

Polona Jamnik, Bled