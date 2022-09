V soboto proti večeru je v Osilnici in Kostelu nehalo deževati, deroča reka Kolpa s pritoki pa se je počasi začela vračati v strugo.

Danes je po besedah županje Alenke Kovač v Osilnici sonce, skupaj s tem pa sta stekla temeljitejša sanacija in pregled škode. Osilnica sicer še naprej ostaja dostopna le preko Hrvaške, to je od Starega trga v Ložu v občini Loška dolina, preko hrvaškega Čebra do mejnega prehoda Zamost. Cesta prek Kočevske reke in Strme rebri ostaja v Podvrhu zaprta, saj zaradi vdorov vožnja po njej ni varna.

»Kot vse kaže, bomo še nekaj časa odrezani od sveta, zato si želimo, da si pristojni čim prej ogledajo škodo in da začnemo s sanacijo,« je dejala županja. Največ škode je po njeni oceni nastalo na državnih cestah in poplavljenih hišah.

Tudi v Kostelu se po besedah podžupana Mirana Briškija trenutno ukvarjajo s podrobnim pregledom stanja. Vasi ob Kolpi so po umiku reke znova dobile dostop, nimajo pa še informacije, kako je s prehodnostjo cest od Kostela do Osilnice in od Kostela do Starega trga.

Če so se v zadnjih dveh dneh bolj ukvarjali z javno infrastrukturo, se bodo danes bolj posvetili odpravljanju škode v hišah. Med drugim poteka čiščenje mulja iz poplavljenih hiš in dvorišč, kjer so jim na pomoč priskočili gasilci in civilna zaščita. Po podatkih Briškija je podtalnica poplavila kleti od 20 do 30 objektov, v treh do štirih objektih tudi stanovanjske prostore.

Tako v občini Osilnica kot občini Kostel do preklica velja ukrep prekuhavanja vode.

Ukrep prekuhavanja vode v jugovzhodni Sloveniji velja tudi za občino Črnomelj z izjemo vodovodnega sistema Damelj.