Ob krsti je novi britanski kralj stal s svojima sinovoma, prestolonaslednikom Williamom in princem Harryjem. Skupaj so pred tem pozdravili tudi čakajoče v vrsti, ki so se prišli priklonit pokojni monarhinji. Na desettisoče ljudi čaka tudi že več kot 25 ur, da bi lahko prišli v dvorano, kjer leži pokojna Elizabeta II., ki je umrla 8. septembra.

Harry je bil na vigiliji v vojaški uniformi, kar je po mnenju medijev nova očetova ponudba premirja, potem ko se je 38-letni princ sprl z družino, se odpovedal kraljevim privilegijem in se z ženo Meghan preselil v Kalifornijo.

Harry, ki je bil sicer kot vojak tudi dvakrat v Afganistanu, je tedaj izgubil tudi vojaške čine, zato ne bi smel več nositi uniforme, a je kralj zdaj očitno naredil izjemo. V uniformi naj bi bil sicer le med tem bedenjem, ne pa tudi med drugimi pogrebnimi slovesnostmi, ki se bodo še odvile, preden bodo kraljico v ponedeljek pokopali.

Na bedenju so bili tudi drugi vnuki in vnukinje pokojne kraljice - hčerke princa Andrewa Beatrice in Eugenie, otroka princese Anne Peter Philips in Zara Tindal ter otroka princa Edwarda Louise in James. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vsi kraljičini vnuki stali ob krsti tiho in s pogledom v tla.

Ob strani so stali tudi drugi člani kraljeve družine in še posebej pretresena je bila videti Edwardowa žena Sophie, ko je opazovala svoja otroka, stara 18 in 14 let, kako sta sodelovala na njuni najbolj zahtevni javni nalogi doslej, še navaja AFP.

Beatrice in Eugenie sta se pred tem svoji babici poklonili tudi v javnem zapisu.» Kot mnogi, sva tudi midve mislili, da boš tu za vedno. Neznansko te pogrešava,« sta zapisali in se ji zahvalili za vse.

Elizabeti II. se je prvič po njeni smrti javno poklonila tudi žena kralja Camilla. Zapisala je, da je bila kraljica osamljena ženska v moškem svetu politike.

»Bila je del našega življenja že od nekdaj. Stara sem 75 let in se ne spomnim nikogar drugega, razen kraljice, da bi bila tu ves ta čas. Moralo je biti zelo težko zanjo, da je morala biti osamljena ženska. Ni bilo žensk na položajih premierjev ali predsednikov. Ona je bila edina in mislim, da si je sama izoblikovala svojo pot,« je zapisala Camilla.

Medtem v London že prihajajo svetovni voditelji, ki se bodo udeležili ponedeljkove pogrebne slovesnosti. V soboto zvečer je prispel že tudi ameriški predsednik Biden. Kot drugi se bo danes v Westminstru vpisal v žalno knjigo in se nato predvidoma zvečer udeležil sprejema pri kralju Karlu III. Sprejema naj bi se udeležil tudi slovenski predsednik Borut Pahor.

Karel III. je sicer v soboto zvečer sprejel tudi pet premierjev držav, v katerih je britanski monarh tudi suveren države. V Buckinghamski palači se je sestal s premierji Kanade Justinom Trudeaujem, Avstralije Anthonyjem Albanesejem, Nove Zelandije Jacinde Ardern, Bahamov Philipom Davisom in Jamajke Andrewom Holnessom.