V Wollongongu v Avstraliji se je s kronometrom začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kolesarji so se pomerili na tehnično zahtevni, a zelo hitri trasi, ki je v dolžino merila 34,2 kilometra. Premagali so jih v dveh identičnih krogih. Že kmalu po startu je na progi sledil najzahtevnejši del trase, na vrhu vzpona pa tudi prvi vmesni čas.

Že po uvodnih kilometrih je bilo jasno, da prvi kolesar sveta Tadej Pogačar tokrat ne bo v igri za kolajne. Na delu proge, ki je bil njemu pisan na kožo, je zaostal 15 sekund za najhitrejšim kolesarjem na uvodu, Švicarjem Stefanom Küngom. Na tem delu proge tudi nič ni kazalo na končno veliko presenečenje. Norvežan Tobias Foss je sicer začel hitro in je držal korak z najhitrejšimi, a je bil »zgolj« na četrtem mestu. Tudi v naslednjih 17 kilometrih je bil na progi daleč najhitrejši švicarski orjak Küng. Ko so kolesarji drugič prečkali vzpon, je imel Švicar že 12 sekund prednosti pred Norvežanom, o kolajni pa je sanjal še zmagovalec Vuelte Remco Evenepoel. Povsem je omagal aktualni svetovni prvak Filippo Ganna.

Zaključek kronometra je bil tehnično zahteven, a zelo hiter. Vožnja Švicarja je bila videti brezhibna, a očitno je Norvežan najbolje razporedil svoje moči. Foss je imel na cilju najhitrejši čas, s traso je opravil v 40 minutah in 2 sekundah s povprečno hitrostjo 51,2km/h. Ob spremljanju vožnje Künga si je živčno grizel nohte, posebno napeto pa je nastalo v zadnjem kilometru, ko se je Švicarjeva ura vse bolj približevala Norvežanovi. Še več, Stefan Küng je v zadnjem delu proge izgubil več kot 15 sekund in se je z zaostankom treh sekund moral zadovoljiti s srebrno kolajno. Veliko slavje pa se je začelo v norveškem taboru. Sicer član ekipe Jumbo-Visma je poskrbel za svoj največji uspeh v karieri in sploh prvo norveško kolajno na svetovnih prvenstvih v vožnji na čas. Tretje mesto je pripadlo Evenepoelu.

Odlično je svoje moči raporedil tudi Tadej Pogačar, ki se je tako odlično ogrel za cestno dirko, na kateri bo eden izmed favoritov. Mladi 23-letni Slovenec je v zadnjem delu proge vozil odlično. Njegov zaostanek se ni več povečal in je v cilju zaostal 48 sekund, kar je zadoščalo za zelo spodbudno šesto mesto. To je njegova najboljša uvrstitev na kronometrih na svetovnih prvenstvih. Do danes je bil najboljši deseti.