Manchester City na čelu angleške lige, Tottenham drugi

Manchester City je v 8. krogu angleške nogometne lige v gosteh premagal Wolverhampton s 3:0 in prevzel vodstvo na razpredelnici. Tottenham je nato pozno popoldne igral proti zadnji ekipi lige, Leicester je v sedmih tekmah osvojil zgolj točko. Tottenham je na koncu zmagal s 6:2 in prišel do 17. točke, kolikor jih ima tudi Manchester.