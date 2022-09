Kolona čakajočih v Londonu ostaja dolga več kilometrov, od Southwest parka, vzdolž Temze in do dvorane Westminster. Temperature so se ponoči precej spustile, danes se obeta relativno hladen dan, a dobra novica je, da vremenoslovci za danes in nedeljo ne napovedujejo dežja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dvorana Westminster v poslopju britanskega parlamenta, kjer je krsta s kraljičinimi posmrtnimi ostanki, je sicer odprta 24 ur na dan. Po pričakovanjih naj bi se mimo krste do ponedeljka zjutraj, ko jo bodo prenesli v bližnjo Westminstrsko opatijo, kjer bo potekal pogreb, sprehodilo okoli 400.000 ljudi.

Z nekaterimi od na tisoče čakajočih sta se danes nenapovedano srečala kralj Karel III. in njegov sin princ William. Z ljudmi na mostu Lambeth sta se rokovala in pogovarjala ob prihodu v Buckinghamsko palačo.

Poleg tega je 73-letni monarh danes obiskal londonsko policijo, ki jo v nedeljo in predvsem ponedeljek čaka največji varnostni zalogaj v njeni zgodovini. Na sedežu Scotland Yarda se je sestal z novim vodjo policije Markom Rowleyjem, londonskim županom Sadiqom Khanom in novo britansko notranjo ministrico Suello Braverman.

V petek zvečer je medtem ob kraljičini krsti potekalo bedenje, ki so ga vodili njeni štirje otroci - kralj Karel III., princesa Anna ter princa Andrew in Edward. Vsi so bili oblečeni v vojaške uniforme. Medtem ko je smelo na stotine ljudi še naprej hoditi mimo krste, je četverica približno 15 minut v popolni tišini stražila krsto.

Gre za tradicijo, imenovano »bedenje princev«, ki so jo uvedli leta 1936 ob smrti kralja Jurija V., princesa Anna pa je doslej prva ženska, ki je v njej sodelovala.

Nocoj bosta podobno bedenje vodila vnuka pokojne kraljice, princa William in Harry, ki bosta prav tako oba nosila vojaški uniformi. Pridružilo se jima bo še šest ostalih kraljičinih vnukov. Harry bo tako vojaško uniformo oblekel prvič, odkar je pred več kot dvema letom opustil kraljeve dolžnosti. Nosil jo bo na posebno prošnjo svojega očeta kralja.

Dogajanje v dvorani Westminster je sicer v petek pozno zvečer zmotil incident, ko je nek moški stekel iz vrste žalujočih in se preveč približal kraljičini krsti. Policisti so ga nemudoma pridržali in odpeljali iz dvorane, poroča BBC.

Mediji poleg tega poročajo, da je nek 19-letnik spolno napadel dve ženski, medtem ko sta v vrsti čakali na vstop v dvorano Westminster. Pred policijo je skušal ubežati s skokom v Temzo, a so ga hitro ujeli in prepeljali v preiskovalni pripor.

Po podatkih londonskih reševalcev je med večurnim čakanjem zdravniško pomoč doslej potrebovalo okoli 435 ljudi, večinoma zaradi poškodb glave, potem ko so se onesvestili.

Pred ponedeljkovim pogrebom se danes v Londonu že zbirajo prvi tuji voditelji. Karel III. ima tako na programu srečanje s premierji držav Commonwealtha - 14 nekdanjih kolonij, ki ostajajo del britanske monarhije, premierka Liz Truss pa pogovore s premierjema Nove Zelandije in Avstralije.

S kitajskega zunanjega ministrstva so medtem sporočili, da se bo na povabilo Londona v imenu Pekinga pogreba udeležil podpredsednik Wang Qishan kot posebni odposlanec voditelja Xi Jinpinga, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odnosi med Londonom in Pekingom so zaradi gospodarskih in zunanjepolitičnih tem močno zaostreni. Še dodatno jih je zapletla odločitev britanskih poslancev, da kitajski delegaciji zaradi sankcij, ki jih je Peking uvedel proti nekaterim od njih, ne dovolijo obiska krste pokojne kraljice.

Vse do zadnjega tako ni bilo jasno, ali sploh oziroma na kakšni ravni se bo Kitajska udeležila ponedeljkovega pogreba.