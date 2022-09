H kompromisni rešitvi naj bi po navedbah portala Nova.rs pomembno prispevala evropska komisarka za enakost Helene Dalli, ki se je osebno angažirala v pogovorih s srbsko premierko. Dallijeva je sicer trenutno v Beogradu in se namerava - skupaj z več drugimi tujimi politiki in diplomati - udeležiti Parade ponosa.

Kasneje je eden od organizatorjev Europrida 2022 Goran Miletić sporočil, da je parado zdaj uradno odobrilo tudi srbsko notranje ministrstvo, potem ko jo je iz varnostnih pomislekov v minulih dneh zavrnilo. Dovoljenje je sicer izdano za parado po novi trasi, ki se začenja pri ustavnem sodišču in ne pri narodni skupščini, kot so sprva načrtovali, je pojasnil Miletić.

Brnabićeva je medtem danes v nagovoru na sprejemu tujih diplomatov zatrdila, da bo med parado varnost zagotovljena, in spomnila, da v minulem tednu, ko so se v Beogradu že odvili številni manjši dogodki v okviru Europrida, ni prišlo do nobenih incidentov.

»To je prava slika Beograda in Srbije ter tega, kar sta. Srbija je odprta in svobodna družba, v kateri so vsi dobrodošli, in to bomo v prihodnjih letih šele dokazali,« je poudarila po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug. Vztrajala je, da se za organizacijo Europrida niso odločili, ker bi jih nekdo k temu prisilil, temveč zaradi Srbije same in dobrobiti širše regije.

V središču Beograda je sicer danes okoli 13. ure prišlo do incidenta, ko je policija zadržala manjšo skupino, ki je nosila verske simbole in protestirala proti Paradi ponosa. Nekateri protestniki so ob tem začeli metati steklenice v policiste in novinarje, a o hujših izgredih niso poročali.