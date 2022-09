Gasilci, ki so pripotovali tudi iz drugih italijanskih regij, civilna zaščita in drugi reševalci so bili ponoči nenehno na terenu, kjer so med drugim pomagali evakuiranim in poškodovanim osebam, katerih domove sta uničila voda in blato. Oskrba gospodinjstev in podjetij z vodo, ki je bila na več območjih motena od včeraj, je bila delno obnovljena.

Oblasti so sporočile, da je v neurjih, ki so prizadela regijo, skupno umrlo deset ljudi, 150 pa so jih evakuirali. Predsednik vlade Mario Draghi je najbolj prizadete skupnosti obiskal v petek.

V enem samem popoldnevu je deželo Marke preplavila količina dežja, ki običajno pade v šestih mesecih. Po podatkih, ki jih je objavil italijanski nacionalni raziskovalni svet (CNR), gre za najintenzivnejšo nevihto v zadnjih desetih letih, ki jo je po vsej verjetnosti povzročila izjemna poletna vročina.

Močno deževje je v četrtek popoldne sprožilo številne zemeljske plazove ter velike hudournike vode in blata, ki so opustošili več obalnih krajev. Gmotna škoda je ogromna, še posebej na cestah in mostovih, prekinjene so bile številne električne in telekomunikacijske povezave, poročali so o »apokaliptičnih razmerah«.

Najhuje je bilo na območju med mestoma Ancona in Pesaro. Smrtne žrtve so zabeležili v dolini pri kraju Senigallia ob vznožju gore Monte Catria. Na tem območju je moralo domove zapustiti 90 ljudi, ki so jih začasno namestili v sprejemnem centru v Senigallii.

V kraju Cantiano, kjer živi nekaj več kot 2000 ljudi, so se ulice med neurjem spremenile v hudournike. Odnašalo je avtomobile, osrednji trg v kraju pa je en meter pod vodo.