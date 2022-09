Evropska odbojkarska smetana se je zbrala v Bruslju na gala-prireditvi Ceva. Goste je najprej nagovoril predsednik krovne zveze stare celine, Aleksandar Boričić.

»Nocoj praznujemo dosežke evropske odbojke v zadnjih 12 mesecih, a hkrati moramo že gledati v prihodnost in k še več uspehom v prihajajoči sezoni. Svetovni zvezi FIVB in njenemu predsedniku bi se rad zahvalil za dobro sodelovanje, skozi katerega nam je uspelo odbojko dvigniti na višjo raven, seveda tudi z veliko pomočjo vseh tukaj prisotnih,« je med drugim dejal Boričić.

Evropska zveza je v belgijski prestolnici podelila nagrade najboljšim v minuli sezoni, obenem pa tudi nagrade za posebne dosežke. Za najboljšo odbojkarico so pri Cevu izbrali Isabelle Haak, ki je igrala glavno vlogo v turškem Vakifbanku iz Carigrada, ki je v sezoni 2021/22 osvojil kar pet lovorik, vključno z ligo prvakinj, obenem pa je bila Švedinja tudi gonilna sila svoje izbrane vrste, ki se je iz srebrne evropske lige prebila v zlato.

Najboljši odbojkar leta 2022 je postal Poljak Kamil Semeniuk, ki je z reprezentanco na pravkar končanem svetovnem prvenstvu na Poljskem in v Sloveniji osvojil srebrno odličje, v letošnji sezoni pa je bil član poljske Grupe Azoty Kedzierzyn-Kozle, s katero se je veselil zmage v ligi prvakov in dveh poljskih lovorik.

Najuspešnejše evropsko moštvo je vodil Romun Gheorghe Cretu, selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki so ga pri Cevu izbrali za najboljšega trenerja leta 2022, priznanje za vodenje najboljše ženske ekipe, že omenjenega Vakifbanka, je šlo v roke Italijanu Giovanniju Guidettiju. Za najboljšega trenerja odbojke na mivki je bil že tretjič zapored izbran Norvežan Kare Mol, trener olimpijskih in svetovnih prvakov Andersa Mola in Christiana Soruma.

Norvežana, ki sta se letos veselila zmage v pokalu narodov, na evropskem prvenstvu pa sta osvojila bron, sta znova navdušila komisijo, ki ju je izbrala za najboljša odbojkarja na mivki leta 2022. Pri ženskah sta priznanje prejeli Švicarki Tanja Hueberli in Nina Brunner, zmagovalki pokala narodov, finala tekmovanja Queen & King of the Court in evropski podprvakinji.

Nagrado za življenjsko delo v evropski odbojki so pri Cevu podelili Argentincu Juliu Velascu in Belgijki Frauke Dirickx.