Noč v Osilnici je bila po besedah osilniške županje Alenke Kovač dolga. »Vso noč smo bili v pripravljenosti, vendar na srečo nove intervencije niso bile potrebne. Stanje je trenutno kolikor toliko pod nadzorom, a nikakor ni dobro, še posebej, ker še naprej močno dežuje,« je povedala za STA.

Poplavljenih je bilo okoli 15 hiš. Vodo iz njih črpajo z vodnimi črpalkami, kjer so lahko, so objekte zavarovali s protipoplavnimi vrečam. Voda je močno poškodovala državno cesto v vasi Podvrh, ki je preko Strme rebri trenutno edina povezava s svetom. »Cesta je sicer še prevozna, a jo je v delu močno spodjedlo in nagnilo, kar lahko predstavlja nevarnost za tovorna vozila,« je povedala.

Dobro je sicer, da je gladina Kolpe nekoliko upadla, še vedno pa močno derejo okoliški hudourniki in potoki.

Tudi v Kostelu se je stanje po besedah podžupana Mirana Briškija nekoliko umirilo, četudi pri njih še vedno dežuje. Kolpa je nekoliko upadla, a vasi ob njej ostajajo nedostopne. »Veliko je podorov in prekinjenih cestnih povezav. Ogrožena sta tako vodovod v Jakšičih kot v Kužlju. V slednjem je Kolpa celo pretrgala povezavo vodovoda med slovensko in hrvaško stranjo,« je povedal za STA. Še vedno ima veliko hiš zalite kleti, mnogi ne morejo z dvorišča, ker jim je spodneslo tla in so avtomobili nasedli.

Pregled stanja in prvo oceno škode bodo v občini naredili danes dopoldne, že zdaj pa je po njegovih besedah jasno, da bo velika in »bo šla v milijonske vrednosti, saj gre za ujmo, ki je 40 ali 50 let nihče ne pomni«.

Ker je občina Kostel ena najmanjših občin z nizkim proračunom, bo po njegovi oceni nujna pomoč države. »V občini je več kot 50 kilometrov občinskih cest in niti ena ni ostala nepoškodovana. Vse ceste, ki smo jih z veliko truda sanirali, so znova uničene in še v slabšem stanju, kot so bile,« je dejal. Dodal je, da bodo nekatere ceste najverjetneje ostale zaprte dlje časa, saj je ponekod prišlo do podorov več tisoč kubičnih metrov zemlje.

Kolpa poplavlja, možna tudi razlivanja nekaterih drugih rek

Vodnatost rek se je zaradi močnega dežja ponoči povečala, Kolpa poplavlja, danes so možna tudi razlivanja nekaterih drugih rek, med drugim Ljubljanice in Krke. Popoldne se bo sicer vodnatost večine rek začela zmanjševati, kar se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Pretok Kolpe v srednjem toku se je po podatkih Arsa ponoči ustalil in se je proti jutru začel zmanjševati. V spodnjem toku pretok še narašča, največjo vodnatost bo Kolpa dosegla popoldan.

Naraščajo še Krka s pritoki, ki bo v soboto ponoči še narasla in se lahko na izpostavljenih mestih razlije iz struge, Sava v zgornjem in spodnjem toku ter Savinja in Dravinja v spodnjem toku. Sava bo največjo vodnatost v spodnjem toku dosegla zvečer.

Danes ponoči so ponovno naraščali in se razlivali pritoki Ljubljanice, med njimi najmočneje Gradaščica. Znova sta narasli in poplavljali tudi Logaščica in Idrijca v zgornjem toku, so sporočili z Arsa. Danes Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju.

Petkovo celodnevno deževje, ponekod pa tudi močan veter, je sicer po državi povzročilo precej nevšečnosti. Največ je bilo poplav meteornih voda in naraslih rek ter vodotokov, veter je razkril več streh objektov, poplavljeni so bili podvozi, na cestišča so meteorne vode nanesle blato in poplavni material, podrtega je veliko drevja, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Narasli potoki in hudourniki so ogrožali več objektov, ki so jih gasilci zavarovali s protipoplavnimi vrečami. Sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov, zaradi tega je bilo zaprtih tudi več cest.

Huje je bilo med drugim na območju Črnomlja, kjer je voda zalila več objektov in kletnih prostor.

Gasilci so po podatkih uprave za zaščitno in reševanje posredovali na 284 lokacijah. Aktiviranih je bilo devet poklicnih in 178 prostovoljnih teritorialnih gasilskih društev. Največkrat so posredovali na območjih Ljubljane, Nove Gorice, Novega mesta, Trbovelj, Celja in Postojne.