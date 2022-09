Nemci tretjič ali Španci desetič v finalu EP – to je bilo glavno vprašanje pred drugim polfinalnim obračunom v Berlinu. Sprva je dominirala Španija, ki si je v drugi četrtini nekajkrat priigrala devet točk prednosti, nazadnje pri 41:32. A gostitelji so hitro odgovorili z delnim izidom s kar 14:0, na začetku tretje četrtine pa je ta znašala devet točk (55:46). Trikratni evropski prvaki Španci (2009, 2011, 2015) so proti le enkrat zlatim Nemcem (1993) poskrbeli še za en preobrat, a so jim ti odgovorili z delnim izidom 14:0 in si priigrali rekorden naskok plus deset (71:61). Ko je v zadnji četrtini Nemčija (Schröder 30 točk, Obst in Wagner po 15) še vedno vodila s 77:70, je v Berlinu nastala norišnica. A so jo Španci (Brown 29, W. Hernangomez 14) hitro utišali z delnim izidom 13:0, po katerem se domača reprezentanca ni več pobrala.

Slovenci prodajali vstopnice

Razočaranje po izpadu slovenske košarkarske reprezentance v četrtfinalu evropskega prvenstva je bilo moč v Berlinu čutiti tudi včeraj. Pred dvorano Mercedes-Benz Arena je bilo namreč ogromno slovenskih navijačev, ki so pripotovali v nemško prestolnico in kupili precej zasoljene karte za polfinale, a na koncu ostali z dolgimi nosovi. »Prodajamo karte. Poljakov pa ja ne bomo gledali,« je povedala ena od navijačic Luke Dončića in soigralcev, ki ni mogla skriti slabe volje zaradi razpleta dogodkov na prvenstvu stare celine.

Evropski prvaki iz leta 2017 bodo zagotovo še dolgo premlevali, kakšno gromozansko priložnost za nov izjemen uspeh so izpustili iz rok. O (ne)kakovosti v četrtfinalu boljše Poljske smo napisali že ogromno in se je pokazala tudi v včerajšnjem polfinalu, pa že v skupinskem delu, ko jih je s 30 točkami razlike razbila Finska, s 27 pa Srbija. A tudi ekipa, s katero bi se Slovenija pomerila v polfinalu, če bi se vanj prebila, vse prej kot blesti na letošnjem evropskem prvenstvu. Francija se je med štiri najboljše ekipe stare celine prebila po dveh čudežih. V osmini finala je za Turčijo pri vodstvu s 77:75 le 12,2 sekunde pred koncem prosta meta izvajal njihov najboljši posameznik Furkan Korkmaz, a zgrešil oba, moštvo selektorja Vincenta Colleta pa je nato po podaljšku izvleklo zmago. Praktično identična zgodba je sledila v četrtfinalu. Italija je 16,3 sekunde pred koncem vodila s 77:75, prosta meta pa je imel na voljo njihov najboljši posameznik Simone Fontecchio. Košarkarski bogovi so bili znova naklonjeni Franciji, saj je Fontecchio zgrešil oba, Rudy Gobert in soigralci pa so nato znova po podaljšku izvlekli zmago in s tem vozovnico za polfinale.

Miličić še ni obupal

V polfinalu je Francija sicer močno dominirala, a naletela na Poljsko in se je lotila tako, kot se je Slovenija ni znala. Če so Luka Dončić in soigralci v obrambi puščali na vse strani in Poljakom do polčasa dovolili kar 58 točk, je srebrno moštvo z lanskih olimpijskih iger v prvih 20 minutah prejelo vsega 18 točk, kljub kar desetim izgubljenim žogam pa vodilo za 16. Zmagovalec je bil tedaj že odločen, Poljska pa je v drugem polčasu povsem razpadla in potrdila, da po kakovosti nikakor ne sodi med štiri najboljša moštva na evropskem prvenstvu. To pa daje le še dodatno težo hudemu spodrsljaju Slovenije.

»Francija je dominirala, v napadu so igrali moštveno in zadevali odprte mete. Od prvega trenutka se tekma ni odvijala po naših željah. Sicer smo uspeli raztegniti njihovo obrambo, a nismo mogli zadeti metov od daleč. Borili smo se, na koncu koncev pa je na tekmah na izpadanje povsem vseeno, ali izgubiš za točko, 25 ali 40. Ali ostaneš ali greš domov. Mi smo prišli v situacijo, ko smo izgubili, pa še vedno ostajamo na prvenstvu in se bomo borili za odličje. Na to smo ponosni in bodite prepričani, da bomo v nedeljo pripravljeni,« je povedal selektor Poljske Igor Miličić. Vincent Collet pa je poudaril igro v obrambi: »Od prvega trenutka smo bili agresivni in nikoli popustili. To je naše vodilo že celoten turnir. V napadu smo delali napake, a se v drugem polčasu umirili in zbrali. S tem nam je narasla samozavest. Spoštovali smo nasprotnika in se ga lotili na pravi način.«