Spet na stari poti: zadrogiran in brez izpita

Simon Mekinda, ki je že bil obsojen na dolgoletno zaporno kazen zaradi smrtne prometne nesreče in pobega, se na sodišču spet zagovarja zaradi nevarne vožnje in zapustitve poškodovanca brez pomoči. Pa tudi zaradi omogočanja uživanja mamil in nasilništva.