Justin Welby - canterburyjski nadškof, vodja anglikanske cerkve

Življenjska in delovna pot Justina Portala Welbyja je ena najbolj nenavadnih poti iz poslovnega v duhovni svet. S položaja finančnega direktorja v naftnih družbah ga je pripeljala na položaj canterburyjskega nadškofa, kar je najvišji duhovniški položaj v anglikanski cerkvi. Izvolili so ga leta 2012, ko je imel 56 let. Kot največja avtoriteta v anglikanski cerkvi, že 105. canterburyjski nadškof, bo v ponedeljek v Westminstrski opatiji vodil pogreb kraljice Elizabete II., ki je bila do smrti tudi poglavarka anglikanske cerkve.