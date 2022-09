Osebno stavniško je bila minula sreda sicer zmagovita. Ob dobljenem hendikepu na Čančarja in parih nogometnih tekmah je kot »five of kind« na avtomatu za poker že popoldan zasijal remi med Italijo in Francijo, skupna kvota 360 je pa za nazaj pokrila enoletna prizadevanja. In ko si potem deležen procedure pri izplačilu, te lahko spreleti, da je v tako zakomplicirani in zbirokratizirani državi analiza nekaj, kar je zares odveč. Ker je verjetno že nemogoča.

Deževen in blaten krog prvoligaškega nogometa se obeta. Sploh sobotne tekme, medtem ko bi v nedeljo dež menda lahko ponehal. Začelo se bo v Sežani, kjer bo Tabor gostil Koper. Taborjani so krog prej doma nezasluženo izgubili proti Gorici, Koper nekaj manj nezasluženo v gosteh pri Muri. Igrišče bo težko, a vseeno gre za dve ofenzivno naravnani ekipi, zato stava na gola v obeh mrežah za kvoto 1,80.

Na drugi tekmi Mura gosti Olimpijo. Prekmurci so z domačo zmago proti Kopru verjetno stabilizirali vzdušje, medtem ko je Olimpija s Celjem doživela poraz, ki se mu je po sreči izognila že krog prej z Domžalami. Ob izostanku prvega vratarja se kaže, da ljubljanska obramba ni tako močna, kot se je dalo dobiti vtis, še vedno ji solidno deluje napad. Podobno kot Muri. Oba gol se ob kvoti 1,60 zdi zanesljiva stava, v kombinaciji z remijem naraste na 4,20.

Nedeljo bo tradicionalno začel predzadnji Bravo, ki bo gostil za točko in mesto višje uvrščeno Gorico. Goriško zatekanje v obrambo daje zadnje kroge rezultate, medtem ko Bravu proti Mariboru doma ob pričakovano manjšem številu golov ni uspelo iztržiti remija. Proti Gorici bodo poskusili kaj več, še vedno se pa manj od 2,5 gola skupno za kvoto 1,75 zdi še najbolj smiselna stava.

Maribor bo gostoval pri Radomljah in vnovič jih je pričakovati previdne in potrpežljive, enako tudi Radomljane. Nepredvidljiva tekma, na kateri je prej pričakovati manjše kot večje število golov od 2,5 gola skupno za kvoto 1,82. In še drugouvrščeno Celje proti Domžalam. Goste je pričakovati v že pregovorni bunker postavitvi, a zdi se, da imajo gostitelji orožje zoper to. Zmaga Celja ob več od 2,5 gola skupno za kvoto 3,25.