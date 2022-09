Pogačarje po koncu letošnje dirke po Franciji zatrdil, da je svetovno prvenstvo v Avstraliji eden izmed njegovih vrhuncev zaključka letošnje sezone. Čeprav slovenski kolesarski as ni uspel še tretjič v Pariz pripeljati v rumeni majici, ima za seboj odlično sezono. Do sedaj je zbral 14 zmag. Za odlično popotnico pred svetovnim prvenstvom največ šteje zadnja, ko je bil v nedeljo najboljši na dirki za VN Montreala v Kanadi. Slovenski čudežni deček si je z zmago zagotovil, da na SP prihaja kot prvi kolesar sveta in eden izmed največjih favoritov za končno zmago na cestni dirki. Ta je na sporedu šele prihodnjo nedeljo, slovenskega šampiona pa pred tem jutri čaka 34-kilometrska vožnja na čas.

»Sanjam o mavričnem dresu, zato sem v Avstraliji,« od samozavesti po zmagi v Kanadi kipi Tadej Pogačar, kolesar iz Klanca pri Komendi. Kolajna s SP je nekaj, kar še manjka v njegovi vitrini. Čeprav 23-letni kolesar svoje misli usmerja proti naslednji nedelji, selektor reprezentanc Uroš Murn verjame, da je njegov varovanec že jutri zgodaj zjutraj po slovenskem času (start ob 6.30) v ožjem krogu favoritov. »Ne gre za palačinko, kjer so v ogromni prednosti veliki 'motorji', kot je svetovni prvak Ganna. Avstralci so pripravili zelo tehnično progo, z veliko zavoji, kar gre na roko Pogačarju, ki je tehnično izvrsten kolesar,« možnosti za visoko uvrstitev vidi Murn, ki je tudi izpostavil največjega tekmeca Slovenca.

Italijan Filippo Ganna bo naskakoval svojo tretjo zaporedno mavrično majico v kronometru, načrte pa mu bo ob Pogačarju poskušal preprečiti še novopečeni zmagovalec Vuelte, Belgijec Remco Evenepoel. Zaradi poškodbe Primoža Rogliča in slabše forme v kronometru Jana Tratnika bo Pogačar edini slovenski predstavnik na dirki. Preden se bo v ogenj podal Pogačar, bo nastopila tudi njegova zaročenka in aktualna državna prvakinja v vožnji na čas Urška Žigart. Zanjo bo to edini nastop na SP.