Ko izgovori, da ne gremo peš, odpadejo

Z namenom zmanjšanja avtomobilskega prometa na fosilna goriva in spodbujanja k trajnostnim oblikam mobilnosti s hojo, kolesarjenjem in rabo javnega prevoza poteka v 94 občinah po Sloveniji evropski teden mobilnosti. Vse do četrtka, 22. septembra, bo dogajanje v gorenjski regiji v znamenju različnih aktivnosti.