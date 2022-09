Ko ima strah prevelike oči

Policisti nas stalno pozivajo, da bodimo pazljivi na roparje, tatiče in zmikavte vseh vrst. Od onih, ki se izdajajo za električarje in vam izpraznijo predal z nakitom, do takih, ki se vozijo v sumljivih avtih in že nasploh sumljivo izgledajo, ker si sumljivo ogledujejo hiše … No, včasih kdo potem postane malce preveč sumničav. Zgodilo se je v Škofji Loki. Navajamo kar poročilo policijske uprave Kranj, ki je samo po sebi dovolj zgovorno: »V Škofji Loki so policisti včeraj preverjali prijavo sumljivega zadrževanja več moških v okolici delovnega stroja. Moške so izsledili. Šlo je za serviserje.«