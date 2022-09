Bilo je 22. januarja predlani, ko je takrat 27-letna Kristina Ferko iz vasice Vrškovac tik ob slovenski meji na bencinski črpalki kupila plastenko antifriza s smrtonosnim etilenglikolom. Strupeno tekočino je zlila v steklenico mineralne vode, v kateri je bil sok, ter jo ponudila nekdanjemu partnerju Denisu Matijašiću. »Sprostila ti bo mišice,« ga je spodbudila. Poslušal jo je in sok spil. Proti večeru mu je postalo grozno slabo, bruhal je, v bolnišnici so ga rešili gotove smrti, nekaj časa je preživel celo na respiratorju in v komi. Da bi lahko bil zastrupljen, je na osnovi SMS-sporočil v njegovem telefonu odkrila sestra Dijana in svoje sume zaupala policiji. Devetindvajsetletna obtoženka je vse od začetka sojenja zanikala vpletenost v skorajšnjo smrt nekdanjega fanta, a ji sodnik sodišča v Karlovcu Leon Kovačić očitno ni verjel. Zaradi poskusa uboja na posebno zahrbten način jo je obsodil na petnajst let zapora. Čeprav se je Kristina zagovarjala s svobode, so jo po obsodbi nemudoma odpeljali v pripor v Karlovcu, kjer bo počakala na pravnomočnost sodbe. Obramba je že napovedala pritožbo.

Izkoristila njegovo zaupanje

»Kaznivo dejanje je načrtovala. Kupila je antifriz, bivšega partnerja povabila na srečanje, vztrajala, da sok popije, kasneje istega dne, ko ji je potožil, kako slabo se počuti, pa ga je še tolažila, da bo vse v redu in da mu nič ne manjka,« je odločitev obrazložil sodnik Kovačić ter dodal, da je dejanje storila na izrazito zahrbten način, saj je izkoristila zaupanje oškodovanca. Kaj jo je gnalo v tako dejanje, sojenje ni pokazalo. »To je torej storila brez nekega posebnega razloga. Dejanje je ostalo pri poskusu zgolj zahvaljujoč zdravnikom, ki so zastrupljenega rešili, ko je njegovo življenje viselo na nitki,« je zaključil. Zastrupljeni Matijašić sprva ni nameraval pričati, saj da ima vse od bližnjega srečanja z antifrizom velike težave s spanjem, ki mu ga kratijo nočne more, pa tudi s spominom. A je nato vendarle sedel na prostor za priče. Opisal je sosledje dogodkov tistega večera ter pojasnil, da sta bila z nekdanjim dekletom v srednje prijateljskih odnosih. Tistega dne bi se morala o nečem pogovoriti. Sedel je v njen avto, malo sta se vozila naokrog, potem je popil sok. Kaj veliko več ni znal povedati, še manj, zakaj bi ga nekdanja punca hotela ubiti.

»Če preživim, te bom našel!«

Dokaz, ki je pokopal »fatalno Kristino«, kakor ji pravijo v hrvaških medijih, je prav SMS-sporočilo, ki ji ga je danes 43-letni Denis Matijašić poslal tistega večera. »Kaj si mi dala v vodo? Hotela si me ubiti! Če preživim, te bom našel,« je pisalo. Sledila je prava kalvarija, ki se je Denis sploh ne spominja. S peno na ustih in v komi ga je naslednje jutro našla mama. Sprva nihče ni vedel, kaj se je z njim zgodilo, a so zdravniki kmalu ugotovili, da je bil zastrupljen, na vpletenost Kristine pa je pokazalo prav to sporočilo. Obramba je ves čas sojenja zanikala komunikacijo med nekdanjima ljubimcema tistega usodnega dne, saj da številka ni bila Kristinina, a so strokovnjaki dokazali drugače.

Ferkova na sojenju ni odgovarjala na vprašanja tožilstva in sodišča, ampak samo na vprašanja svoje odvetnice. Ta je skušala dokazati, da se njena stranka tistega večera sploh ni sestala z Denisom, pri čemer je imela izdatno pomoč družine in prijateljev. Ti so skoraj do minute natančno opisali njene premike tistega januarskega večera. Bila je v službi, ne pa naokrog z bivšim fantom, na poti domov je kupila antifriz, ker je skrbela za tri družinske avtomobile, dva traktorja in dva motorja. Povedali so še, da z Denisom nista bila skupaj vse od leta 2016, ko se je zveza klavrno končala s prebodenimi gumami in lasanjem ter razdejanjem okolice družinske hiše in vinske kleti. Zaradi groženj in nasilja je bil Denis takrat obsojen na pogojno zaporno kazen, dobil je tudi prepoved približevanja. Kristinina mama je pričala, da od takrat težav z njim ni bilo, prav tako dvojica ni bila v stikih. On vztraja, da so bile obtožbe lažne.

Jutarnji list je sicer še pred začetkom sojenja razkril, da sta Kristina in Denis kljub vihravemu odnosu zvezo obnovila ter se sestajala na skrivaj. Zastrupljeni je kasneje ugibal, ali bi ga Kristina hotela ubiti prav iz maščevanja zaradi njune preteklosti, a je bil (takrat) prepričan, da sta v vmesnem času vse spore že zgladila.