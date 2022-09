Da bi razširili zavest o pomenu Knafelčeve markacije za razvoj planinstva in zdravega sloga življenja, mestna občina in Planinsko društvo Krka Novo mesto ob tej priložnosti pripravljata nagradni likovni in fotografski natečaj. Zainteresirane vabijo, da svoj likovni izdelek na temo markacije in pohodništva ali fotografijo markacije v zanimivem okolju pošljejo do 15. novembra na naslov kabinet@novomesto.si. Izstopajoče izdelke in fotografije bodo nagradili s praktičnimi nagradami. Podrobnosti natečaja so objavljene na spletni strani mestne občine Novo mesto.