#foto Deroča Gradaščica tokrat ni povzročila škode

Zaradi močnega zgornjega toka Gradaščice je ta že v noči na petek začela poplavljati, zato so gasilci že zjutraj pri Dvoru iz vode na cestišču odstranili avtomobil in promet preusmerili na Horjul. Reka, ki je od četrtka popoldne narasla za dobra dva metra, pa tudi zaradi rekonstrukcije železniškega mostu na Malem grabnu na Viču na tem delu ni poplavljala. Nekaj manjših težav so imeli tudi vozniki na Ljubljanskem barju.