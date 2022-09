Bohinjski gobarski trikotnik?

Nenavadni dogodki so se dogajali minuli teden na bohinjskem koncu. Najprej se je na Pokljuki izgubil gobar. Ob dvanajstih bi se moral vrniti na dogovorjeno točko, njega pa od nikoder vse do štirih popoldne. Pa so šli v akcijo reševalci in izgubljenega gobarja našli k sreči nepoškodovanega. Kaj ga je zaneslo v neznano in koliko jurčkov je nabral, pa pristojni ne poročajo. Morda namenoma, da ne bi v gozdove privabili še več gobarjev, ki bi v želji po bogati nabirki odtavali kdo ve kam. Sicer pa imajo za take primere Bohinjci svoje prijeme. V prihodnjih dneh boste verjetno lahko zasledili, da so na Pokljuki opazili medveda ali volka ali pa kaj drugega nevarnega … Potem pa gobarjev ni več blizu.

Verjetno ni bilo pretirane gneče

Hm, saj ne vemo, kako bi ju imenovali, bodimo prizanesljivi in jima recimo nespametneža. V sredo popoldne sta se v precej slabem, silno vetrovnem vremenu podala s kanujem na Bohinjsko jezero. Jasno, na pomoč so hiteli gasilci, potapljači, pripadniki civilne zaščite, policisti. Še pred prihodom reševalne konjenice so osebi iz vode rešili mimoidoči, potem pa so vajeti v roke vzeli reševalci in ju oskrbeli zaradi podhladitve. Iz vode so potegnili tudi kanu in ga predali lastniku. Ne vemo, kaj jima je padlo na pamet, da sta se podala v avanturo, smo pa prepričani, da takrat na jezeru ni bilo pretirane gneče. Morda sta ocenila, da bo izkušnja prijetnejša. No, ni bila in ne poskušajte tega tudi vi.

Kaj počne naša najbolj znana Julija?

Verjetno se še spominjate enega najbolj bizarnih primerov oškodovanja zavarovalnice, ki je zadnjih nekaj let polnil časopisne stolpce in udarne minute naših medijev. Jasno, gre za primer odrezane roke. Julija Adlešič si je roko odrezala namenoma, da bi skupaj z zaročencem Sebastijanom pobrala zavarovalniške milijone. Julija je na sodišče vedno prihajala urejena do najmanjše potankosti, skoraj vsakič v novi obleki, vedno pa je skrbela tudi za to, da je skrivala odrezano in nazaj prišito roko. No, zdaj, ko ni več v zaporu, medijske pozornosti ni več, pa zanjo skrbi sama. Na družbenem omrežju instagram redno objavlja fotografije. V Slovenskih novicah so zapisali, da je neprepoznavna, a da modno pozira. No, še vedno pa skrbi, da je leva roka skrita pred objektivom fotoaparata.

Viljamovka

V posebno podrubriko naše rubrike, kjer zbiramo poročila o nenavadnih tatvinah, se je ta teden uvrstila kraja hrušk viljamovk v Mokricah. Kot kaže, so v soboto v nasadu pobirali hruške in jih približno tono in pol shranili v odprt zabojnik. Ponoči pa so neznani storilci vse hruške odpeljali. Nismo strokovnjaki, zato ne vemo, koliko viljamovke se naredi iz tone in pol viljamovk, zagotovo pa ne malo. Policisti ob tem opozarjajo še na to, da je čas trgatev. In? Ja, tatovi menda ta čas radi izkoristijo za vlome v avtomobile. Vozila je torej treba zaklepati, na vidnih mestih pa ne puščajte vrednih stvari. Recimo dragih mobilnih telefonov. Dva fanta sta enega takega namreč oni dan vzela kar na terasi neke stanovanjske hiše. Lastnika ni bilo v bližini, pa sta mislila, da si lahko kar postrežeta. Eh …

Zapozneli vpliv polne lune?

Pa kaj je ljudem? V Postojni je do nekega mladeniča pristopil 48-letni znanec in ga prosil, ali ga lahko nekam pelje. Fant je odklonil, to pa je možakarja tako razjezilo, da mu je najprej preluknjal vse štiri gume na avtu, potem ga je pa še udaril. Na Škofijah pa je v nekem lokalu kričal in razgrajal gost, da so morali poklicati policijo. No, izkazalo se je, da se je 25-letnik iz Portoroža na Škofije pripeljal s skuterjem, na katerem je vozil še svojega psa in nekega 13-letnega fanta, ki bi ga moral odložiti v Livadah, a se mu je očitno mudilo v bife in je peljal kar naprej, potem pa kričal na fanta, pa na zaposlene, pa potem še na policiste. V glavnem, peljali so ga na hladno. A kaj je s psom? V zavetišču je. Zna biti, da mu je tam bolje.