Kako je kilograme izgubila Kolinda

Med Hrvati je postala popularna liposukcijska dieta, po kateri so odvečne kilograme izgubili tudi znani Hrvati. Dieto si je izmislil sarajevski nutricionist Kenan Mandra, zagotavlja pa hitre rezultate, če jedec zvesto sledi njegovim navodilom. Prehrana po liposukcijski dieti, ki obljublja sedem do deset odstotkov izgube telesne mase v dveh tednih, temelji na povečanem vnosu masti in proteinov na račun manjšega vnosa ogljikovih hidratov. Ob tem Mandra svetuje uživanje proteinskih napitkov, aminokisline in zdrava živila, kot so meso, riba, zelenjava, sadje in hrana, pripravljena na mediteranski način.