Poskrbljeno je bilo tudi za tiste, ki imajo radi vrhunsko kozmetiko, modo in umetnost, saj so nominiranci prejeli tudi kozmetične izdelke, obleke in modne dodatke ter celo morfogenetski stol za meditacijo. Darilna vrečka na podelitvah oskarjev in emmyjev je sicer klasika. Letos so nominiranci za oskarje tako v vrečki Everyone Wins (vsi so zmagovalci) prejeli darila v vrednosti 140.000 dolarjev. Najdražje darilo so bile tri nočitve na gradu Torin na Škotskem, z lastnim butlerjem in dobrodošlico dudarjev, vredno 50.000 dolarjev. V vrečki je bilo še 52 drugih predmetov in storitev, med katerimi so bili na primer poseg liposukcije v vrednosti 12.000 dolarjev, štiri nočitve v luksuznem letovišču Golden Door v Kaliforniji v vrednosti 15.000 dolarjev, obnova doma v vrednosti 25.000 dolarjev, postopki pomlajevanja v vrednosti 10.000 dolarjev in še vrsta drugih stvari.