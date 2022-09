V Turčiji so jim dali ponarejene diplomatske potne liste in jih uradno peljali na enega od karibskih otokov. Seveda do tja niso nikoli prišli. Pod pretvezo postankov za točenje goriva so se ustavljali na evropskih letališčih v Avstriji, Franciji in Nemčiji. Tam so migranti izstopili in takoj zaprosili za azil. Take operacije so po podatkih Europola potekale med oktobrom in decembrom 2020. Najmanj petkrat. So pa preiskovalci prepričani, da je tovrstnega tihotapstva še bistveno več. Aretirane so osumili še prevar in ponarejanja čekov. Pet so jih aretirali v Belgiji in Italiji, zasegli pa so tudi dve letali, gotovino, luksuzni avto in ponarejene dokumente.