Payne je razkril, da si novopečeni kralj nikoli ne vzame premora za kosilo, za zajtrk pa je semenke in sadje ter pije čaj. Da bi jedel jajca, kot so v preteklosti pisali tabloidi, Payne ni videl niti enkrat v vseh letih, ko je delal zanj. »Kralj ne je kosila, tako da je bila ena od prvih lekcij, ki sem se jih naučil, ko sem bil z njim na poti, da pojem bogat zajtrk in s seboj vzamem nekaj energijskih ploščic, da lahko zdržim ves dan,« je povedal. Delovni dan Karla III. in njegovega osebja je neusmiljen. Začne se s poslušanjem radijskih novic in prebiranjem časnikov ob zajtrku. Nato sledijo 45-minutni sestanki o dobrodelnih projektih, poslovnih poteh in različnih državnih vprašanjih. Ob 13. uri je čas za kratek predah, med katerim se kralj sprehodi okoli doma, saj ne mara zaprtih prostorov, tako da so okna, ko je v hiši, ves čas na stežaj odprta. Ob 17. uri sledi drugi, daljši premor, med katerim kralj spet pije čaj in nekaj malega poje. Potem je spet čas za delo točno do 20.30, ko je na vrsti večerja. Po večerji pa se znova vrne k delu in dela do poznih ur.