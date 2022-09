Janković in bleferji

Zoran Janković je vsaj statistično vzeto zagotovo najuspešnejši ljubljanski župan od 90. let naprej. Resnici na ljubo se Janković v tej kategoriji sploh ne otepa s kakšnim velikim številom tekmecev, saj so Ljubljano od začetka 90. let do njegovega prvega županskega mandata leta 2006 vodili štirje župani, od njegovega prihoda v mestno hišo pa vanjo ni spustil nikogar več. O njegovi uspešnosti so v tem času Ljubljančani neposredno glasovali štirikrat oziroma petkrat, vsakič mu je za izvolitev zadoščal že prvi volilni krog. Seveda so bili volilci kakšenkrat morda tudi zavedeni in so se zmotili, toda zavedeni volilci so v demokraciji neizbežnost, tudi za Janeza Janšo so ljudje že glasovali zmotno.