Nepreslišano: Marcel Štefančič

Bruselj in država bi se morala slavnostno in odločno odpovedati totalitarni ideji, da vse sodi na trg, premisliti in določiti bi morala, na katere trge bi še morala poseči država oziroma katere dobrine in storitve bi še morali umakniti s trga, takoj bi morala potegniti ločnico med tem, kar sodi na trg, in tem, kar nanj ne sodi. Ta ločnica ne obstaja. Kar nas ubija. Trg je prežel vse pore našega življenja, ne da bi sploh opazili in ne da bi se sploh odločili, smo se iz tržne ekonomije prelevili v tržno družbo, naše življenje ni bilo še nikoli tako zelo podrejeno trgu in tudi družba mu ni bila še nikoli tako suženjsko podrejena, kar poglablja prepad med revnimi in bogatimi, krepi ekonomsko neenakost, ubija občutek za pravičnost, skupno dobro in javni interes, izriva idejo državljanske dolžnosti in uničuje kakovost življenja.