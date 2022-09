Pošta Slovenije je danes v obdobju hitrih sprememb, ki zahtevajo tudi posodobitve dosedanjega načina dela. Pošta naj bi začela strankam posvečati vso večjo pozornost, ker se namreč zaveda, da je treba strankam zagotoviti hitre in kakovostne storitve. Najpomembnejša organizacijska sprememba je nastopila leta 1995, ko je prišlo do ločitve poštne in telekomunikacijske dejavnosti in ustanovitve Pošte Slovenije kot družbe z omejeno odgovornostjo. Družba je bila vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču pod firmo Pošta Slovenije, d. o. o.,s sedežem v Mariboru. Navedeni cilji o sodobno urejeni današnji pošti pa so na žalost samo na papirju.

V ponedeljek 5. 9. 2022, sem odnesel na pošto Slovenske Konjice čestitko za rojstni dan svoji svakinji v Dravogradu približno ob 10. uri, ki pa jo je prejela šele v petek 8. 9. 2022. Naslednji primer »ekspresne« dostave pa je dostava časopisa Dnevnik, ko sobotno izdajo namesto v soboto prejmem šele v ponedeljek med 10. in 11. uro.

Zelo dvomim, da bo odstop generalnega direktorja Pošte Slovenije g. Kokota prispeval k izboljšanju tega stanja.

Drago Štruc, Slovenske Konjice