Z razstavo obeležujejo 150-letnico Jamovega rojstva. Arboretum Volčji Potok ohranja vrtno dediščino Souvanovega parka, ki obsega sedmino današnjega Arboretuma. Z razstavo želijo opozoriti na malo znano dejstvo, da je bilo slikarjevo ustvarjanje povezano z družino Souvan. Leo Souvan je bil Jamov mecen, ki je od slikarja kupil več deset likovnih del. Njun odnos je sčasoma prerasel v dobro znanstvo oziroma prijateljstvo. Matija Jama je bil v graščini v Volčjem Potoku dobrodošel gost. Na voljo je imel sobo, kjer je lahko živel, ko je slikal prizore v okolici. Vrata so mu bila odprta tudi v Souvanovi palači na Mestnem trgu v Ljubljani, kjer je imel v tretjem nadstropju slikarski atelje.

Bogati meceni

Družina Souvan izvira iz Ljubljane, kjer je imela v lasti več nepremičnin in se ukvarjala s trgovsko dejavnostjo. Leta 1882 je Ferdinand Souvan kupil okoli sto hektarov veliko posestvo z graščino na območju današnjega parka Arboretum Volčji Potok. Za Souvanov park je zaslužen njegov sin Leo Souvan, poslovnež, ki si je zamislil preureditev graščine in parka, ureditveni načrt pa predstavil celo na maketi, s katero je ponazoril nov sistem poti in umestitve poslopij, ribnikov in rastlinja.

Del slikarske zbirke Lea Souvana starejšega je ostal v družinski lasti. Dediči so se po zapisu Arboretuma Volčji Potok naklonjeno odzvali vabilu in dovolili razstaviti reprodukcije Jamovih del. Dva originala sta razstavljena v Narodni galeriji v Ljubljani, ki je za razstavo odstopila digitalne posnetke in informacije o slikah.

Prestavljen Čarobni dan Zaradi slabe vremenske napovedi je Čarobni dan, ki bi moral v Arboretumu potekati to nedeljo, prestavljen na 1. ali 2. oktober. Datum bo objavljen kasneje. Več informacij na www.carobnidan.si.